Головкин победил Брука техническим нокаутом в пятом раунде
Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком, передает Vesti.kz.
Перед стартовым гонгом произошел неприятный инцидент. Английские зрители освистали гимн Казахстана. Телеканал Sky Sport назвал поведение своих соотечественников бестактным.
Бой, прошедший в Лондоне на 20-тысячной арене О2, завершился в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка.
Тренер Дэнни Ингл остановил бой из-за опасности для Брука получить серьезную травму глаза. После боя британец был отправлен в больницу.
"Келл Брук был госпитализирован в качестве меры предосторожности для проверки глаз", – сообщил в твиттере журналист The Guardian Син Ингл.
Из-за госпитализации Брук пропустит традиционную пресс-конференцию после боя.
Бой проходил в лимите среднего веса. Для Брука, который поднялся на две категории выше, это был дебют в средневесах.
На кону в поединке стояли лишь титулы Головкина, а именно чемпионские пояса IBF, IBO и WBC. Казахстанец в 14-й раз защитил титул IBO, во второй – IBF и впервые – WBC.
Таким образом, 34-летний Головкин одержал 36-ю победу в карьере и по-прежнему идет без поражений. Казахстанец в 33-й раз всего и в 23-й раз подряд победил нокаутом. Ему принадлежит самая длительная серия нокаутов подряд.
Для 30-летнего Брука этот бой стал 37-м в карьере, а поражение стало первым. Теперь на его счету 36 побед (25-м нокаутом) и один проигрыш. Несмотря на поражение от Головкина, Брук сохранил пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF.
Между тем Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) свой следующий бой провести против американца Дэниэла Джейкобса, владеющего титулом WBA (Regular) в этом же весе.
У команды Головкина есть 120 дней на организацию боя с Джейкобсом.
Легендарный американский боксер Шугар Рэй Леонард и филиппинец Мэнни Пакьяо поздравили Геннадия Головкина с победой.
"Выдающееcя мужество показали Геннадий Головкин и Келл Брук. Поздравления GGG. Он – зверь!" – написал Пакьяо в своем твиттер-аккаунте.