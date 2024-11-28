Горного козла и дикого кабана «поймали» фотоловушки в Алматинской области

В рамках работы по охране и учету диких животных с помощью фотоловушек в Иле-Алатауском нацпарке были зафиксированы уникальные кадры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира

Фото: wikipedia.org

Сотрудники парка установили камеры на территории, где чаще всего проходят животные. Это позволило запечатлеть редкие моменты из жизни обитателей парка.

В объектив фотоловушки попали сибирский горный козел и дикий кабан. Эти снимки предоставляют ценную информацию о поведении животных и их природной среде обитания. Полученные данные важны для проведения дальнейших исследований и разработки мер по охране природы.

Ранее сообщалось о том, что в национальном природном парке «Кольсайские озера» фотоловушки запечатлели снежного барса и туркестанскую рысь, а в Карагандинской области - диких котов – манулов, в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке – Тянь-шаньских бурых медведей.