Снежного барса и рысь засняли фотоловушки в нацпарке «Кольсайские озера»

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал видео на своей странице в Instagram

Фото: скриншот видео instagram/qazaqormany/

Снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке «Кольсайские озера» попали в фотоловушки на Кольсае, сообщает Kazpravda.kz

Камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде.

Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.

«Эти кадры показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания. Давайте вместе сохранять природу и защищать таких величественных животных, как снежный барс и туркестанская рысь!» –  говорится в тексте сообщения.

 

#Барс #нацпарк #фотоловушка #Кольсай #рысь

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