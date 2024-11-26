Снежного барса и рысь засняли фотоловушки в нацпарке «Кольсайские озера»

Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал видео на своей странице в Instagram
Снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке «Кольсайские озера» попали в фотоловушки на Кольсае, сообщает Kazpravda.kz
Камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде.
Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.
«Эти кадры показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания. Давайте вместе сохранять природу и защищать таких величественных животных, как снежный барс и туркестанская рысь!» – говорится в тексте сообщения.