Снежного барса и рысь засняли фотоловушки в нацпарке «Кольсайские озера»

Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал видео на своей странице в Instagram

Фото: скриншот видео instagram/qazaqormany/

Снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке «Кольсайские озера» попали в фотоловушки на Кольсае, сообщает Kazpravda.kz

Камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде.

Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.