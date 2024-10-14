Манулы попали в фотоловушку в Карагандинской области

Манул, редкий дикий кот, был зафиксирован в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ассоциацию сохранения биоразнообразия Казахстана

Фото: instagram.com/acbk.kz

С осени 2023 года в регионе работало 19 фотоловушек - за год только в двух из них зарегистрирован манул.

«Манулы попали лишь на две фотоловушки, так как большинство из них было установлено за пределами основного ареала, чтобы определить северную границу распространения манула в Карагандинской области. Вероятно, эта территория неудобна для манулов из-за обильного снега зимой», – пояснил научный сотрудник Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК) Илья Смелянский.

Здесь фотоловушки ежегодно фиксируют присутствие другого вида диких кошачьих — рысей. В объективы также попала каменная куница, а казахстанский архар был зафиксирован в 17 из 19 ловушек. Оба этих животных занесены в Красную книгу Казахстана.



Для продолжения мониторинга распространения манула и других редких животных на территории Карагандинской области установлено 27 фотоловушек на следующий год.