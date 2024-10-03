Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области

Камера засняла их в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Мidjourney

Видео опубликовано на Инстаграм-странице Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Тянь-Шанский бурый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу РК. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 метров над уровнем моря.

Длина тела медведя может составлять 1,5-2,2 метра, масса - 135-200 кг.