Город восстанавливается

Общество
14
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Затопленный во время паводка Кульсары возвращается к нормальной жизни.

фото РСК

Весенний паводок 2024 года натворил немало бед, в том числе в Атырауской области, где более трех месяцев действовал режим ЧС. Областной центр удалось защитить от разрушительной стихии. А вот город Кульсары Жылыойского района пострадал по максимуму.

Сегодня населенный пункт возвращается к нормальной жизни. Последствия паводка и темпы восстановительных работ оценил корреспондент «Казах­станской правды».

В настоящее время ударными темпами идет строительство ста домов для пострадавших от наводнения. Основную часть жилья намечено сдать в эксплуатацию в сентябре. Для строительства нового микрорайона «Болашак» была выбрана холмистая местность. Нынешний паводок не затронул эту часть районного центра. Строительством занимаются восемь компаний.

– Задержек с материалами нет, привозят вовремя. Но каж­дая пара рабочих рук в цене. Трудимся­ до самого заката, а закончить планируем за 20 дней. Работаем бригадами. В приоритете – ка­чество, – говорят строители.

На возведение домов площадью 100 квадратных метров из фонда «Қазақстан халқына» выделено 2 млрд 640 млн тенге. За счет средств местного бюджета ведется строительство 20 домов. Стоимость одного оценивается в 25,5 млн тенге.

– Качеству уделяется большое внимание. Каждый дом имеет площадь 100 квадратных мет­ров, состоит из пяти комнат. В настоя­щее время возведение стен 81 строения завершено. Осуществляется перекрытие кровли 41 дома. Начаты штукатурные работы в 22 домах. К 31 подведено электричество, к 16 – вода, еще к 16 – канализация. Подрядчики одновременно приступили к строительству дороги. Создается вся необходимая инфраструктура, – рассказал руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаи­нов. – Параллельно готовится сметный проект на детский сад на 280 мест. В следующем году планируем построить школу «Бином».

Помимо строительства жилья, активно ведутся работы по благоустройству всего моногорода, пострадавшего от подтопления. На данный момент завершается благоустройство береговой линии канала Курсай.

– На набережной уложено 10,2 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, установлены 103 скамейки, урны и 203 фонарных столба. Ландшафтный дизайн также включает работы по озеленению. На сегодняшний день вдоль побережья привито 350 саженцев ивы. Проект благоустройства реализуется в рамках социальной программы «Игилик» крупного недропользователя региона. Благоустройство набережной канала Курсай в городе Кульсары стало логическим продолжением акции «Таза Қазақстан», – сообщили в акимате Жылыойского района.

Ранее в районе прошла экологическая акция «Чистый Казахстан». Жители Кульсары, работающие на месторождении Тенгиз, также приняли участие в этом мероприятии и собрали мусор, оставшийся после паводков, – порядка 180 тонн.

Наряду с этим в Кульсары ведутся работы по восстановлению автомобильных дорог, отремонтировано 4,9 км из 12,1 км запланированных. Выплачены компенсации 215 субъектам бизнеса, пострадавшим в период паводка. 1 614 хозяйствам возмещен ущерб по павшему скоту и домашней птице.

Продолжается работа и по строи­тельству социальных объектов. Один из них – школа в микрорайо­не «Береке».

– Школа будет оснащена современным учебным оборудованием. Для учащихся построят футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, теннисный корт, обустроят зону для занятий гимнастикой, а также спортивные площадки для различных видов спорта. Все залы намечено обеспечить специальным спортивным оборудованием, – уточнили в местном акимате.

Ожидается, что строительные работы будут завершены в декабре 2024 года.

Весенние паводки показали: к любой стихии нужно готовиться заранее. Для предотвращения в будущем возможных подтоплений в районе необходимо построить водохранилище. Как рассказал депутат районного маслихата Сырымбек Сарсембаев, он уже направил соответствующий зап­рос в Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Ответ обнадежил.

Для подготовки технико-экономического обоснования проекта по строительству водохранилища в этом году предусмотрено 148 млн тенге. Средства планируется выделить из областного бюджета.

В настоящее время идет процесс подготовки к проведению конкурса на определение подрядной организации, которая должна подготовить обоснование. Водохранилище предназначено для накапливания и хранения воды во время паводка на реке Жем.

#паводок #строительство #Кульсары

Популярное

Все
В среднем на семь тысяч процентов возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Чтобы старость была счастливой
Ставить цели и добиваться их
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Как предотвратить изменение климата?
Решить проблему дефицита
Изобретатель создал модель водоэкономного устройства
Родоначальник аграрной науки
По стопам бабушек
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Духовный храм в формате open space
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Главы государств ЦА и Азербайджана посетили гала-концерт «Вечер дружбы»
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
Здесь чтят традиции кочевников
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
В Париже cкончался глава управления спорта Алматы
Интеграция отвечает общим целям
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Изобретатель создал модель водоэкономного устройства
Ставить цели и добиваться их
Чтобы старость была счастливой
Айтбеку Амангельды снова отказали в регистрации фонда памят…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]