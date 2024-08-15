Город восстанавливается

Весенний паводок 2024 года натворил немало бед, в том числе в Атырауской области, где более трех месяцев действовал режим ЧС. Областной центр удалось защитить от разрушительной стихии. А вот город Кульсары Жылыойского района пострадал по максимуму.

Сегодня населенный пункт возвращается к нормальной жизни. Последствия паводка и темпы восстановительных работ оценил корреспондент «Казах­станской правды».

В настоящее время ударными темпами идет строительство ста домов для пострадавших от наводнения. Основную часть жилья намечено сдать в эксплуатацию в сентябре. Для строительства нового микрорайона «Болашак» была выбрана холмистая местность. Нынешний паводок не затронул эту часть районного центра. Строительством занимаются восемь компаний.

– Задержек с материалами нет, привозят вовремя. Но каж­дая пара рабочих рук в цене. Трудимся­ до самого заката, а закончить планируем за 20 дней. Работаем бригадами. В приоритете – ка­чество, – говорят строители.

На возведение домов площадью 100 квадратных метров из фонда «Қазақстан халқына» выделено 2 млрд 640 млн тенге. За счет средств местного бюджета ведется строительство 20 домов. Стоимость одного оценивается в 25,5 млн тенге.

– Качеству уделяется большое внимание. Каждый дом имеет площадь 100 квадратных мет­ров, состоит из пяти комнат. В настоя­щее время возведение стен 81 строения завершено. Осуществляется перекрытие кровли 41 дома. Начаты штукатурные работы в 22 домах. К 31 подведено электричество, к 16 – вода, еще к 16 – канализация. Подрядчики одновременно приступили к строительству дороги. Создается вся необходимая инфраструктура, – рассказал руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаи­нов. – Параллельно готовится сметный проект на детский сад на 280 мест. В следующем году планируем построить школу «Бином».

Помимо строительства жилья, активно ведутся работы по благоустройству всего моногорода, пострадавшего от подтопления. На данный момент завершается благоустройство береговой линии канала Курсай.

– На набережной уложено 10,2 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, установлены 103 скамейки, урны и 203 фонарных столба. Ландшафтный дизайн также включает работы по озеленению. На сегодняшний день вдоль побережья привито 350 саженцев ивы. Проект благоустройства реализуется в рамках социальной программы «Игилик» крупного недропользователя региона. Благоустройство набережной канала Курсай в городе Кульсары стало логическим продолжением акции «Таза Қазақстан», – сообщили в акимате Жылыойского района.

Ранее в районе прошла экологическая акция «Чистый Казахстан». Жители Кульсары, работающие на месторождении Тенгиз, также приняли участие в этом мероприятии и собрали мусор, оставшийся после паводков, – порядка 180 тонн.

Наряду с этим в Кульсары ведутся работы по восстановлению автомобильных дорог, отремонтировано 4,9 км из 12,1 км запланированных. Выплачены компенсации 215 субъектам бизнеса, пострадавшим в период паводка. 1 614 хозяйствам возмещен ущерб по павшему скоту и домашней птице.

Продолжается работа и по строи­тельству социальных объектов. Один из них – школа в микрорайо­не «Береке».

– Школа будет оснащена современным учебным оборудованием. Для учащихся построят футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, теннисный корт, обустроят зону для занятий гимнастикой, а также спортивные площадки для различных видов спорта. Все залы намечено обеспечить специальным спортивным оборудованием, – уточнили в местном акимате.

Ожидается, что строительные работы будут завершены в декабре 2024 года.

Весенние паводки показали: к любой стихии нужно готовиться заранее. Для предотвращения в будущем возможных подтоплений в районе необходимо построить водохранилище. Как рассказал депутат районного маслихата Сырымбек Сарсембаев, он уже направил соответствующий зап­рос в Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Ответ обнадежил.

Для подготовки технико-экономического обоснования проекта по строительству водохранилища в этом году предусмотрено 148 млн тенге. Средства планируется выделить из областного бюджета.

В настоящее время идет процесс подготовки к проведению конкурса на определение подрядной организации, которая должна подготовить обоснование. Водохранилище предназначено для накапливания и хранения воды во время паводка на реке Жем.