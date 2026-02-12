В одном из недавних номеров газеты мы сообщали о нарушениях в сфере земельных отношений, выявленных прокуратурой Алматинской области («Отменены фиктивные решения акимов», «Казахстанская правда», 05.02.2026 г.). По информации надзорного органа, основанием для незаконного изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель послужили фиктивные решения местных исполнительных органов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В день выхода материала к нам обратились представители акимата Алматинской области. По их данным, вышеуказанные факты действительно имели место, однако выявили их сами госслужащие.

– В ходе мониторинга, проведенного в 2025 году, местными исполнительными органами Карасайского района были установлены фиктивные документы, на основании которых незаконно изменено целевое назначение земель, – прокомментировали в пресс-службе акимата области. – Все материалы были незамедлительно переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования. По результатам прокурорского надзора и судебных разбирательств незаконные решения отменены, земельные участки приведены в первоначальное состояние, зарегистрированы уголовные дела.

Кроме того, в селе Байсерке Илийского района выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 0,10 га. Участок был оформлен на одного из местных жителей на основании распоряжения акима, которое, как установила прокуратура, является поддельным и не подтверждается архивными данными. Ранее этот надел был выкуплен у хозяина для государственных нужд (под строительство магистрального газопровода).

В итоге решением Илийского районного суда учас­ток возвращен в государственную собственность. По факту подделки документов возбуждено уголовное дело. В пресс-службе акимата добавили, что местные исполнительные органы не принимали участия в подготовке поддельных документов и ответственности за них не несут.