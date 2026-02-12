Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов

Резонанс
8
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В одном из недавних номеров газеты мы сообщали о нарушениях в сфере земельных отношений, выявленных прокуратурой Алматинской области («Отменены фиктивные решения акимов», «Казахстанская правда», 05.02.2026 г.). По информации надзорного органа, основанием для незаконного изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель послужили фиктивные решения местных исполнительных органов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В день выхода материала к нам обратились представители акимата Алматинской области. По их данным, вышеуказанные факты действительно имели место, однако выявили их сами госслужащие.

– В ходе мониторинга, проведенного в 2025 году, местными исполнительными органами Карасайского района были установлены фиктивные документы, на основании которых незаконно изменено целевое назначение земель, – прокомментировали в пресс-службе акимата области. – Все материалы были незамедлительно переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования. По результатам прокурорского надзора и судебных разбирательств незаконные решения отменены, земельные участки приведены в первоначальное состояние, зарегистрированы уголовные дела.

Кроме того, в селе Байсерке Илийского района выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 0,10 га. Участок был оформлен на одного из местных жителей на основании распоряжения акима, которое, как установила прокуратура, является поддельным и не подтверждается архивными данными. Ранее этот надел был выкуплен у хозяина для государственных нужд (под строительство магистрального газопровода).

В итоге решением Илийского районного суда учас­ток возвращен в государственную собственность. По факту подделки документов возбуждено уголовное дело. В пресс-службе акимата добавили, что местные исполнительные органы не принимали участия в подготовке поддельных документов и ответственности за них не несут.

#регионы #нарушения #документы #Алматинская область #госслужащие

Популярное

Все
Задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного решения
О газе, тарифах и социальной справедливости
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Тюлькубас – сердце экотуризма
Местный бизнес помогает городу
Впереди – референдум
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Новая Конституция и судебная реформа в Казахстане
В приоритете – человек
Сохранить культурное наследие и историческую память
Авиация: когда география – наше преимущество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]