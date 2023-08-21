Госсоветник встретился с депутатами Европарламента

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Европейского Парламента во главе с председателем комитета Дэвидом Макаллистером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы стороны дали положительную оценку текущему состоянию и перспективам развития расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом, в том числе на межпарламентском уровне.

Ерлан Карин подробно рассказал европейским парламентариям о реформах, которые были осуществлены в последние годы в нашей стране под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.

Со своей стороны, члены делегации Европарламента приветствовали то, что реализуемые в Казахстане институциональные реформы нацелены на укрепление демократии, обеспечение верховенства права и соблюдение прав человека.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.