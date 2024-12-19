Государственный деятель эпохи перемен

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Аманжол Нурмагамбетов, доктор юридических наук, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Одним из тех, кто стоял у истоков строительства суверенного Казахстана, был Оралбай Абдыкаримов

фото из архива "КП"

Занимая различные ступени в структурах государст­венного управления того перио­да, он принимал непосредственное участие в формировании и становлении Республики Казахстан как самостоятельного государства с совершенно новой общественно-политической и социально-экономической формацией.

Оралбай Абдыкаримов родился 18 декабря 1944 года в Карагандинской области. Конечно, он перенес трудности послевоенного времени, однако благополучно окончил среднюю школу, отслужил в рядах Советской армии. В 1969 году, после получения диплома о среднем специальном образовании, Оралбай Абдыкаримович начал трудовую деятельность мастером производственного обучения профессионально-технического училища. Его организаторские способности, умение работать с людьми не остались незамеченными. Он более 15 лет проработал в комсомольских и партийных органах Карагандинской области, получив высшее образование в Карагандинском государственном университете и Алма-Атинской Высшей партийной школе. В 1985 году Оралбай Абдыкаримов приглашается на работу в аппарат ЦК Компартии Казахстана, и с этого периода его трудовая деятельность связана с центральными органами Казахской ССР, а затем Республики Казахстан.

В советский период он прошел все ступени карьерного роста в отделе организационно-партийной и кадровой работы ЦК Компартии Казахстана. Оралбай Абдыкаримович достаточно много внимания уделял изучению деловых и личностных качеств ответственных работников не только областного, но и районного звеньев, подготовке кадрового резерва, что, в свою очередь, содействовало качественному формированию управленцев на местах, выдвижению наиболее перспективных чиновников из регионов на республиканский уровень.

Данный опыт был успешно использован им позднее, при формировании нового государственного аппарата Респуб­лики Казахстан. В 1989–1991 годах Оралбай Абдыкаримович одновременно с занимаемой должностью назначается заместителем председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР. Как известно, на завершаю­щем этапе провозглашенной в СССР перестройки состоялись выборы в верховные советы союз­ных республик. И Оралбай Абдыкаримович принял самое активное участие в организации демократических выборов в высший представительный орган республики. Именно Верховный Совет Казахской ССР ХII созыва принял исторически значимые для Казахстана акты – Декларацию о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Респуб­лики от 25 октября 1990 года и Конституционный закон «О Государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года.

В сентябре 1991 года Оралбай Абдыкаримович назначается заведующим отделом организационно-инспекторского и территориального развития Аппарата Президента и Кабинета министров Казахской ССР. На новом этапе становления государственности – заместителем, руководителем группы представителей Президента в регионах, а в последующем – руководителем Администрации Президента Рес­публики Казахстан. В декабре 1999 года новый состав депутатов Сената Парламента избрал О. А. Абдыкаримова председателем данной палаты.

Набиравшие силу коренные социально-экономические и общественно-политические преобразования в Казахстане требовали адекватного правового обеспечения. Сенат Парламента в рамках предоставленных полномочий осуществлял законодательные функции на должном уровне. Так, в 2000 году был принят Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», который действует и в настоящее время. Немало новаций было внесено в совершенствование социально-экономического законодательства: в сфере банков и банковской деятельности; бюджетной сис­теме; страховой деятельности; налогах и других обязательных платежах в бюджет и так далее. Был ратифицирован ряд международных договоров, участником которых является Республика Казахстан.

Одновременно важным направлением деятельности Сената Парламента становится межпарламентское сотрудничество на разных уровнях. Так, только в 2000 году делегация Сената Парламента во главе с О. А. Абдыкаримовым приняла участие в Форуме сенатов мира, конференции председателей национальных парламентов мира. Сенатом в начале третьего тысячелетия были существенно расширены межпарламентские связи в целях дальнейшего межпарламентского сотрудничества. В 2002–2004 годах Оралбай Абдыкаримович был председателем Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭс.

Тогда же он освобождается от должности председателя Сената Парламента и назначается Государственным секретарем РК. Он проработал в этой долж­ности более трех лет. С 2007 по 2013 год О. А. Абдыкаримов был депутатом Сената Парламента, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Более 11 лет Оралбай Абдыкаримович находится на заслуженном отдыхе. Однако он по-прежнему сохраняет активную жизненную позицию, занимаясь различными видами общественной деятельности. Ему присущи такие высокие человеческие качества, как обостренное чувство ответственности, сочетание требовательности и справедливости, доброжелательное отношение к окружающим.

#юбилей #личность #80-летие #Оралбай Абдыкаримов

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