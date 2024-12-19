Государственный деятель эпохи перемен Статьи 19 декабря 2024 г. 1:30 0 Аманжол Нурмагамбетов, доктор юридических наук, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» Одним из тех, кто стоял у истоков строительства суверенного Казахстана, был Оралбай Абдыкаримов фото из архива "КП" Занимая различные ступени в структурах государственного управления того периода, он принимал непосредственное участие в формировании и становлении Республики Казахстан как самостоятельного государства с совершенно новой общественно-политической и социально-экономической формацией. Оралбай Абдыкаримов родился 18 декабря 1944 года в Карагандинской области. Конечно, он перенес трудности послевоенного времени, однако благополучно окончил среднюю школу, отслужил в рядах Советской армии. В 1969 году, после получения диплома о среднем специальном образовании, Оралбай Абдыкаримович начал трудовую деятельность мастером производственного обучения профессионально-технического училища. Его организаторские способности, умение работать с людьми не остались незамеченными. Он более 15 лет проработал в комсомольских и партийных органах Карагандинской области, получив высшее образование в Карагандинском государственном университете и Алма-Атинской Высшей партийной школе. В 1985 году Оралбай Абдыкаримов приглашается на работу в аппарат ЦК Компартии Казахстана, и с этого периода его трудовая деятельность связана с центральными органами Казахской ССР, а затем Республики Казахстан. В советский период он прошел все ступени карьерного роста в отделе организационно-партийной и кадровой работы ЦК Компартии Казахстана. Оралбай Абдыкаримович достаточно много внимания уделял изучению деловых и личностных качеств ответственных работников не только областного, но и районного звеньев, подготовке кадрового резерва, что, в свою очередь, содействовало качественному формированию управленцев на местах, выдвижению наиболее перспективных чиновников из регионов на республиканский уровень. Данный опыт был успешно использован им позднее, при формировании нового государственного аппарата Республики Казахстан. В 1989–1991 годах Оралбай Абдыкаримович одновременно с занимаемой должностью назначается заместителем председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР. Как известно, на завершающем этапе провозглашенной в СССР перестройки состоялись выборы в верховные советы союзных республик. И Оралбай Абдыкаримович принял самое активное участие в организации демократических выборов в высший представительный орган республики. Именно Верховный Совет Казахской ССР ХII созыва принял исторически значимые для Казахстана акты – Декларацию о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики от 25 октября 1990 года и Конституционный закон «О Государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года. В сентябре 1991 года Оралбай Абдыкаримович назначается заведующим отделом организационно-инспекторского и территориального развития Аппарата Президента и Кабинета министров Казахской ССР. На новом этапе становления государственности – заместителем, руководителем группы представителей Президента в регионах, а в последующем – руководителем Администрации Президента Республики Казахстан. В декабре 1999 года новый состав депутатов Сената Парламента избрал О. А. Абдыкаримова председателем данной палаты. Набиравшие силу коренные социально-экономические и общественно-политические преобразования в Казахстане требовали адекватного правового обеспечения. Сенат Парламента в рамках предоставленных полномочий осуществлял законодательные функции на должном уровне. Так, в 2000 году был принят Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», который действует и в настоящее время. Немало новаций было внесено в совершенствование социально-экономического законодательства: в сфере банков и банковской деятельности; бюджетной системе; страховой деятельности; налогах и других обязательных платежах в бюджет и так далее. Был ратифицирован ряд международных договоров, участником которых является Республика Казахстан. Одновременно важным направлением деятельности Сената Парламента становится межпарламентское сотрудничество на разных уровнях. Так, только в 2000 году делегация Сената Парламента во главе с О. А. Абдыкаримовым приняла участие в Форуме сенатов мира, конференции председателей национальных парламентов мира. Сенатом в начале третьего тысячелетия были существенно расширены межпарламентские связи в целях дальнейшего межпарламентского сотрудничества. В 2002–2004 годах Оралбай Абдыкаримович был председателем Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭс. Тогда же он освобождается от должности председателя Сената Парламента и назначается Государственным секретарем РК. Он проработал в этой должности более трех лет. С 2007 по 2013 год О. А. Абдыкаримов был депутатом Сената Парламента, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Более 11 лет Оралбай Абдыкаримович находится на заслуженном отдыхе. Однако он по-прежнему сохраняет активную жизненную позицию, занимаясь различными видами общественной деятельности. Ему присущи такие высокие человеческие качества, как обостренное чувство ответственности, сочетание требовательности и справедливости, доброжелательное отношение к окружающим. #юбилей #личность #80-летие #Оралбай Абдыкаримов