Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО

Фото: city04.kz

В Уральске отменено пять конкурсов по среднему ремонту дорог на общую сумму 1,3 млрд тенге.

Основанием послужило нарушение антидемпинговых требований, согласно которым при среднем ремонте дорог цена потенциального поставщика признается демпинговой, если она ниже цены, указанной в технической документации, более чем на 5%.

«Однако несмотря на это отдел госзакупок Уральска при организации закупок на ремонт дорог необоснованно завысил признак демпинга до 20%, что позволило потенциальным поставщикам представлять антидемпинговые ценовые предложения, обеспечивая себе победу в конкурсе», - сообщает прокуратура Западно-Казахстанской области.

По акту надзора закупки на сумму свыше 1,3 млрд тенге отменены и приведены в соответствие с законодательством.