Говорят свидетели декабря

Всего в книге опубликованы биографии и рассказы 136 человек. Многие из них сегодня уже переступили 60-летний рубеж. Они с благодарностью откликнулись на приглашение принять участие в презентации, организованной в Областном историко-краеведческом музее.

С большим интересом была воспринята выставка «Желтоқсанда жалындаған жүректер». Рассмат­ривая черно-белые фотографии, документы, гости подолгу задерживались у стеклянных витрин, за которыми были разложены комсомольские, студенческие и военные билеты, пожелтевшие страницы газет, плакаты, тетради с конспектами. Рядом – железная кровать, напоминающая жизнь в общежитии, чемоданы, барсетки, модные когда-то «дип­ломаты» и одежда, в которой приезжали в столицу той поры выходцы из аулов.

– Открытие выставки имеет для нас особую ценность. Каждый экспонат напоминает нам о событиях 1986 года, теперь это безмолвные свидетели того декабря. Верю, что они займут достойное место в музее. Каждый из приглашенных имеет отношение к обретению нашей страной независимости. Никто не может стереть те страницы истории, они обязательно получат достойную оценку. Мы благодарны за внимание к нам, за бережное отношение к нашим воспоминаниям, советам и замечаниям, – говорит председатель ОО «Желтоқсан алауы» Жанар Омар.

Она родом из села Жаркемер Мугалжарского района. Набрав рабочий стаж в комсомольско-молодежной бригаде, Жанар поступила на физико-математический факультет Казахского педагогического института им. Абая. О смене руководства страны в тот декабрьский день она узнала во время занятий, вечером того же дня вместе с друзьями через окно второго этажа они покинули общежитие (на вахте дежурил декан) и отправились на площадь.

Подробности тех ­исторических дней свежи в памяти Жанар и остальных героев книги, но вспоминать пережитое с годами становится все труднее. В ходе презентации, хоть и прошли десятки лет, женщины и мужчины время от времени утирали слезы и глубоко вздыхали.

– В прошлом году мы обратились к руководству области с двумя просьбами: поддержать нас в издании книги воспоминаний участников декабрьских событий, а также возведении стелы на одной из улиц Актобе. Первая наша общая идея осуществлена, – выразил благодарность председатель редакционной коллегии, доцент АРУ им. К. Жубанова ­Сабыржан Мухтаров.

Первый экземпляр книги он передал в дар областному историко-краеведческому музею, второй – областному управлению внутренней политики.

Предисловие к изданию написал проректор АРУ им. К. Жубанова, член Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий Рахым Бекназаров.

– Ваша мирная демонстрация дала толчок событиям в соседних республиках на пути обретения ими независимости. В 1986 году я служил в армии, ко мне тогда подходили сослуживцы с восхищением: «Молодцы казахи!» Вы разбудили национальный дух. Если бы не ваша смелость, ход истории мог повернуться иначе, – отметил Рахым Бекназаров.

Он призвал героев книги продолжать делиться воспоминаниями, и не только в узком кругу, ведь свидетельства тех лет со временем обретают особую ценность. При этом Рахым Бекназаров подчеркнул, что выход сборника стал возможен благодаря проводимым сегодня политическим преобразованиям в стране.

– Завтра, когда откроются архивы, когда станут доступны документы той поры, ваши рассказы обретут новый смысл. Мы должны узнать не только вашу позицию, но и военнослужащих, ведь среди них были и те, кто тоже подвергся насилию, – добавил историк.

Завершилась встреча вручением благодарственных писем наиболее активным участникам сбора материалов для издания.