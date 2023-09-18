Гражданин, ученый, наставник

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Рустам Алмазов

В Алматы состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь выдающегося ученого-востоковеда, религиозного, государственного и общественного деятеля Абсаттара Дербисали.

фото Юрия Беккера

Абсаттар Дербисали с 2000 по 2013 год был Верховным муфтием и председателем Духовного управления мусульман Казахстана, председателем Совета муфтиев Центральной Азии. С 2013-го возглавлял Институт востоковедения им. Р. Сулейменова.

Академик Академии наук высшей школы РК, доктор филологических наук, профессор, ученый-востоковед, дипломат – круг научных и общественных интересов Абсаттара Дербисали был необычайно широк. Он автор более 400 теоретических трудов и прак­тических разработок по арабскому языку и литературе, древним периодам казахской литературы и культуры, духовным связям Казахстана с мусульманскими странами зарубежного Востока, а также по истории ислама, Корану и хадисам пророка Мухаммада.

За различные заслуги был на­граж­ден орденами и медалями. Среди них – «Парасат», «Барыс» II степени, «Наука и искусство» I степени (Египет, 2002), «Аль-Фахр» I степени (Совет муфтиев России, 2007) и другими наградами.

Открывая торжественную церемонию, председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы отметил, что вклад Абсаттара Дербисали в развитие духовности и науки сложно переоценить.

– У нашего народа есть мудрая поговорка: «Имя хорошего человека, как и письмо ученого, не умирает». Помимо вклада в развитие религии Абсаттар кажы Дербисали посвятил свою жизнь науке. Ученый-востоковед, академик за долгие годы стал незаменимым наставником для многих учеников, которые сегодня достойно служат делу духовности и религии в разных частях света. Есть ли большее счастье для Учителя?! Более 10 лет своей жизни он посвятил развитию Духовного управления мусульман Казах­стана. За эти годы были открыты Университет Нур-Мубарак, множество мечетей и медресе. Мы всегда будем вспоминать Абсаттара кажы Дербисали с теплом и благодарнос­тью, – сказал Верховный муфтий.

На открытии мемориальной доски, установленной на стене дома по проспекту аль-Фараби, 47, выступили известные общест­венные и религиозные деятели, ученые, потомки Абсаттара Дербисали.

– Он был человеком, к мнению которого все прислушивались. Все мы высоко ценили его роль и место в науке, а также в политической и общественной жизни нашей страны, – отметил директор Института философии, политологии и религиоведения Серик Сейдуманов.

Руководитель управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикимов отметил, что Абсаттар Дербисали много лет посвятил науке и служению мусульманской общине, он оставил после себя много учеников, которые продолжают его дело.

Вдова ученого Рафия Бакиркызы выразила огромную благодарность людям, внесшим свой вклад в благое дело по увековечению памяти ее супруга.

Абсаттар Дербисали оставил после себя богатое научное наследие и сформировал свою уникальную школу в области востоковедения, религиоведения. Его научные и религиозные труды были высоко оценены и признаны не только в Казахстане, но и во всем исламском мире.

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