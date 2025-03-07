Грибной сезон круглый год

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– Несколько мешков хлопковой шелухи осталось, одну партию грибов еще можно вырастить, а потом придется ждать, только в марте обещают поступление, – рассказывает Райнтан Жаппаров, пока мы по крутой лестнице спускаемся на «нулевой» этаж сарая. – С начала посева грибных спор до первого сбора проходит примерно месяц. Все зависит от температуры в помещении. Но уже через пару недель появляются так называемые шишки. Это и есть будущие грибы – вешенки. Любоваться ими – одно удовольствие!

Выращиванием вешенок молодой мужчина занялся пять лет назад, когда получил травму, работая на местном трансформаторном заводе оператором лазерного станка. Понадобилось долгих четыре месяца, чтобы восстановить прежнюю работоспособность. Это и натолкнуло его на идею организовать, пока есть время, какой-то подсобный семейный бизнес.

Профессиональный программист с двумя высшими образованиями перебрал массу вариантов, вынося очередную идею на семейный совет. В итоге остановились на экзотическом для Кентау бизнесе – выращивании вешенок.

Райнтан начал смотреть видео в Интернете, читать, узнавая подробности о том, что такое вешенки и как их выращивать в домашних условиях. Даже в Шымкент и Сайрамский район пару раз ездил, чтобы перенять опыт у тех, кто уже наладил свой грибной бизнес.

Этого оказалось достаточно, чтобы прийти к выводу, что даже на оплаченных мастер-классах никто особо не желает раскрывать детали. «Грибники» норовили рассказывать в общих чертах, не вдаваясь в подробности, в которых и заключается самое ценное…

– Конкуренции никто не хочет, – озвучивает свой вывод Райнтан. – Тогда я решил, что буду все делать сам, продвигаясь методом проб и ошибок.

Поначалу наполнял блоки соломой, пропаривал их в казане, чтобы не было бактерий. Мицелии вешенок закупал. Сейчас перешел на хлопковую шелуху.

Первая партия была совсем маленькой – 60 блоков по три кило каждый. Их начинаю­щий грибной плантатор разместил в маленьком сарайчике, утеплив своими руками и обустроив стеллажи. Помещение было без вентиляции и прочих премудростей, обзавестись которыми советуют профессионалы.

– Грибы-то выросли, но мы их выбросили, – смеется предприниматель. – Я-то думал, что у меня, единственного на весь город грибника, товар с руками оторвут. Не рассчитал. Никто не покупал, представляете? А продукт-то скоропортящийся! Кому только не предлагал… И только когда осознал, что у местного населения нет гастрономической привычки к грибам, стал ходить по кафе и ресторанам, предлагая поварам разнообразить мясные блюда… Мол, это и модно, и полезно…

Настырность начинающего предпринимателя удивила даже его самого. Собрав очередной урожай, он продолжил убеждать местных рестораторов. И таки пробил брешь: грибы стали покупать, пусть поначалу и небольшими партиями. В прошлом году удалось наладить сотрудничество с несколькими кафе на постоянной основе.

На помощь грибнику пришли родители и супруга, включившие­ся в зарождающееся семейное дело. Оставшиеся нераспроданными вешенки стали мариновать. Их тоже начали покупать. Расширилась и география сбыта – в списке постоянных клиентов появились рестораторы из Туркестана. Пошли заказы и от горожан. Сбыт понемногу наладился.

За полторы недели января текущего года Райнтан Жаппаров продал 150 кило вешенок. Сейчас у него одна грибница. Чтобы собирать грибы ежедневно, без перерыва, надо закладывать 5–6 циклов. Но для такого размаха пока нет соответствующего помещения. Больше одной партии в крохотном подвальном помещении, которое обустроили на подворье, не разместить.

Если пошел процесс созревания урожая, то собирать грибы надо не то что каждый день, а иногда даже утром и вечером. Созрев, грибы выбрасывают споры и тоже теряют в весе. Да и никто не любит большие по размеру, все хотят приобрести один к одному маленькие грибочки. Если по какой-то причине они переросли, то лучше сразу их на мариновку отправлять.

– А дома у Вас как часто готовят вешенки? – спрашиваю.

– Первый урожай я попробовал сам, – улыбается Райнтан. – Вскоре пришел к выводу, что маринованные вешенки вкуснее.

И тем не менее Райнтан строит планы по расширению своего бизнеса. На семейном совете решили, в какой части сада построят просторное помещение. Над проектом грибник работает сам, чтобы учесть все до малейших деталей.

На весь регион Райнтан Жаппаров – единственный, кто занимается выращиванием вешенок. Его успехи мотивируют и земляков попробовать себя в грибном бизнесе. К нему уже обращаются желающие поучиться. Он готов давать мастер-классы, честно предупреждая, что смысла заниматься грибным бизнесом в маленьких масштабах нет. Заработать много денег не получится, но вот «живая копейка» всегда будет. Так что, если есть основной заработок, как у Райнтана, выращивание грибов может стать неплохим приработком.