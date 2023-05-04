Гульнар Кулкаева возглавила Национальный научный центр развития здравоохранения

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Здравоохранение
510

До назначения на эту должность она занимала пост председателя правления Национального научного онкологического центра МЗ РК.

Фото пресс-службы МЗ РК

Председателем правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» назначена Гульнар Утепбергеновна Кулкаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz.

До назначения на эту должность Гульнар Кулкаева занимала пост председателя правления Национального научного онкологического центра Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» является ведущей организацией в Казахстане по научно-обоснованному анализу, разработке и внедрению передовых инновационных технологий, обеспечению системы мониторинга за функционированием отрасли здравоохранения и состоянием здоровья населения, развитию отраслевой информационной системы и усилению института менеджмента в стране.

«За время своей работы центр внес значительный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения, участвуя в разработке и сопровождая методологически реализацию государственных программ, дорожных карт, отраслевых проектов и различных нормативно-правовых актов», - отмечают в Минздраве.

Центр также является рабочим органом Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, рабочим органом Формулярной комиссии, обеспечивая экспертно-аналитическое сопровождение их работы, Национальным координатором по кадровым ресурсам в области здравоохранения.

 

#здравоохранение #назначение #развитие #Национальный центр #Кулкаева

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

Пути повышения качества оказания медуслуг на селе предложил…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Кундызбек Абдрасилов назначен замруководителя Аппарата Прав…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]