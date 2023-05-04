Гульнар Кулкаева возглавила Национальный научный центр развития здравоохранения

До назначения на эту должность она занимала пост председателя правления Национального научного онкологического центра МЗ РК.

Фото пресс-службы МЗ РК

Председателем правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» назначена Гульнар Утепбергеновна Кулкаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz.

До назначения на эту должность Гульнар Кулкаева занимала пост председателя правления Национального научного онкологического центра Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» является ведущей организацией в Казахстане по научно-обоснованному анализу, разработке и внедрению передовых инновационных технологий, обеспечению системы мониторинга за функционированием отрасли здравоохранения и состоянием здоровья населения, развитию отраслевой информационной системы и усилению института менеджмента в стране.

«За время своей работы центр внес значительный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения, участвуя в разработке и сопровождая методологически реализацию государственных программ, дорожных карт, отраслевых проектов и различных нормативно-правовых актов», - отмечают в Минздраве.

Центр также является рабочим органом Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, рабочим органом Формулярной комиссии, обеспечивая экспертно-аналитическое сопровождение их работы, Национальным координатором по кадровым ресурсам в области здравоохранения.