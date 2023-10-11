Гумгруз в Афганистан успешно доставил Казахстан

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Экипаж Y8F200W из 8 офицеров и сержантов преодолев в воздухе 1300 км доставил гуманитарный груз в виде медицинских изделий и лекарственных аппаратов, а также палаток в провинцию Герат.

"Миротворческая миссия по доставлению гуманитарной помощи для жителей, которые пострадали в ходе землетрясения исполнена. Это наш не первый опыт по перевозке подобных грузов. До этого Авиация Национальной гвардии доставляла гуманитарный груз в страны дальнего зарубежья – два раза в Сирию и четыре раза в Турцию, где как вы помните в феврале текущего года также произошли разрушительные землетрясения. Нынешний полет до Герата занял около 3 часов. Поставленная задача нами выполнена успешно – гуманитарный груз был доставлен", – доложил командир воздушного судна Курмангали Топанов.

По информации пресс-службы, власти провинции Герат выразили благодарность казахстанским гвардейцам за оперативность доставки гуманитарного груза и поддержку афганского народа в трудную минуту.



