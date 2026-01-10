Гвардейцы Казахстана задержали около 18 тыс. нарушителей

10 января в Республике Казахстан отмечается День Национальной гвардии МВД РК — профессиональный праздник военнослужащих, стоящих на страже общественного порядка, безопасности граждан и правопорядка. К этой дате подводятся итоги служебно-боевой деятельности за прошедший год, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

Как известно, одними из ключевых задач Национальной гвардии МВД Республики Казахстан являются участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, а также контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В 2025 году военнослужащими войск правопорядка при обеспечении охраны общественного порядка выполнено 3 308 задач патрульно-постовой службы, принято участие в обеспечении 985 общественно-политических и других массовых мероприятий по всей стране.

В ходе несения службы задержано и доставлено в органы внутренних дел около 18 тысяч правонарушителей, из них свыше 700 человек — с признаками преступления. При выполнении задач патрульно-постовой службы изъято 308 единиц холодного и огнестрельного оружия, а также зафиксировано 153 факта изъятия наркотических веществ.

Особое внимание в деятельности Национальной гвардии уделяется обеспечению безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы. Караулами обеспечивается охрана 39 учреждений УИС и одного производственного объекта, а также конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 10 железнодорожным и 25 автодорожным маршрутам.

С начала года предотвращено 132 факта переброса запрещённых предметов через основное ограждение учреждений УИС. Кроме того, выявлено 45 попыток провоза запрещённых предметов на транспортных КПП и 25 фактов проноса через КПП учреждений УИС. При их совершении задержано около 100 гражданских лиц.

В результате проведённых мероприятий в общей сложности изъято 1 441 мобильный телефон, 689 SIM-карт, 724 колюще-режущих предмета и единицы холодного оружия, наркотические вещества общим весом порядка 2,7 килограмма, около 70 литров спиртосодержащих жидкостей, а также денежные средства на сумму 423 797 тенге и 300 долларов США.

Караулами по конвоированию в 2025 году перевезено около 75 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей, обеспечено проведение свыше двух тысяч судебных процессов. Впервые и в условиях повышенных требований безопасности трижды организовывалось конвоирование на воздушных судах лиц, находящихся на особом контроле.

Достигнутые результаты подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки, дисциплины и ответственности личного состава Национальной гвардии МВД Республики Казахстан. Военнослужащие войск правопорядка и впредь будут добросовестно выполнять возложенные на них задачи, обеспечивая стабильность, безопасность и законность в стране.

