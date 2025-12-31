Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом

Общество,Служу отечеству!
13
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане в канун Нового года военнослужащие Национальной гвардии МВД РК посетили детские дома и социальные учреждения, чтобы подарить их воспитанникам праздничное настроение и новогоднее тепло, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С поздравительным словом к воспитанникам от имени Заместителя министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией выступил генерал-майор Кайрат Умбетов. В своём обращении заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе  пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учёбе и уверенности в завтрашнем дне.

В рамках визита гвардейцы вручили новогодние подарки воспитанникам Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Для ребят также была организована праздничная концертная программа с участием солистов Ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

В исполнении артистов прозвучали известные новогодние композиции, в том числе песня Jingle Bells, создавшая атмосферу настоящего праздника.

Кроме того, праздничный концерт состоялся и в Коммунальном государственном учреждении «Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Астаны. Военнослужащие подготовили для подопечных учреждения музыкальные номера и тёплые поздравления, создав атмосферу внимания и заботы.

Визиты в детские и социальные учреждения накануне праздников уже являются доброй традицией Национальной гвардии и направлены на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на укрепление ценностей милосердия, взаимной поддержки и социальной ответственности.

#Нацгвардия #детдом #НовыйГод

Популярное

Все
Город в ожидании чуда
Масло из Макинска понравилось Европе
Опережающая подготовка кадров
В искусстве все равны
Контроль и социальные приоритеты
Столица молодости, город надежд
В глубинке открылись социально значимые объекты
Зимняя сказка на Арбате
Срок отработки врачей предложено сократить
С вольным ветром наперегонки
Как поддержать гражданское общество?
Праздник в стиле ретро
Закон Республики Казахстан О профилактике правонарушений
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В стекле игрушек замерев...
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства
Сохранить и защитить
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Целеустремленность, дисциплина и командное единство
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Вторая жизнь пластика
Новоселье под Новый год
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Военные летчики посвятили полеты полководцу Бауыржану Момышулы
Американец сорвал джекпот в $1,8 млрд
Библиотека завтрашнего дня
Молодежь в единстве и согласии
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Два бойца – одинаковы с лица
Когда служба – общее дело
В Жамбылской области открыли мемориальную доску в честь 115…
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]