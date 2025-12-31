В Астане в канун Нового года военнослужащие Национальной гвардии МВД РК посетили детские дома и социальные учреждения, чтобы подарить их воспитанникам праздничное настроение и новогоднее тепло, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С поздравительным словом к воспитанникам от имени Заместителя министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией выступил генерал-майор Кайрат Умбетов. В своём обращении заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учёбе и уверенности в завтрашнем дне.

В рамках визита гвардейцы вручили новогодние подарки воспитанникам Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Для ребят также была организована праздничная концертная программа с участием солистов Ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

В исполнении артистов прозвучали известные новогодние композиции, в том числе песня Jingle Bells, создавшая атмосферу настоящего праздника.

Кроме того, праздничный концерт состоялся и в Коммунальном государственном учреждении «Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Астаны. Военнослужащие подготовили для подопечных учреждения музыкальные номера и тёплые поздравления, создав атмосферу внимания и заботы.

Визиты в детские и социальные учреждения накануне праздников уже являются доброй традицией Национальной гвардии и направлены на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на укрепление ценностей милосердия, взаимной поддержки и социальной ответственности.