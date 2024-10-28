Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с юбилеем

25 октября ветерану войск правопорядка генерал-майору в отставке Рашиду Хабибуллаевичу Фаткулину исполнилось 70 лет. В честь его дня рождения его поздравили представители Национальной гвардии, передав поздравительный адрес со словами благодарности от имени заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В числе почетных гостей присутствовали начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Национальной гвардии МВД РК полковник Нурбай Бектурсунов, генерал-майор Альберт Маткаримов, генерал-майор в отставке Даулет Салханов, а также ветераны органов внутренних дел и Национальной гвардии полковник Мурат Жантемиров и полковник в отставке Григорий Григорянц. Они выразили Рашиду Хабибуллаевичу глубокую признательность за многолетний самоотверженный труд и преданность делу, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.Кроме того, юбиляру вручили поздравительные адреса и ценные подарки, а также вручили буклет и войсковую газету Национальной гвардии РК "Қалқан" где опубликован материал про генерала Фаткулина Р.Х.

- Уважаемый Рашид Хабибуллаевич, от лица заместителя Министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майора Ансагана Балтабекова и от Главного командования хочу выразить вам глубокую признательность и уважение за ваш бесценный вклад в дело укрепления правопорядка и воспитания молодого поколения.

Ваши заслуги перед Родиной, профессионализм и принципиальность вызывают глубокое восхищение и являются ярким примером для нас. Вы посвятили свою жизнь службе и всегда проявляли высочайшую ответственность.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия. Пусть рядом с вами всегда будут родные и верные друзья, - отметил полковник Нурбай Бектурсунов.

Генерал-майор Рашид Фаткулин родился 25 октября 1954 года в городе Алмалык, Узбекской ССР. Он окончил Саратовское Высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР в 1979 году. В дальнейшем он продолжил обучение в Карагандинской высшей школе МВД СССР и прошел высшие курсы в Ташкенте, Москве и Альбукерке, США. За годы службы он был награжден множеством государственных наград, среди которых ордена «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «Даңқ» II степени и медаль «За отличие в воинской службе» I степени. Также он является заслуженным работником МВД РК, ветераном боевых действий.

- Служба была моей школой жизни, а в последствии стала настоящим призванием, закалившим тело и дух, подарившим верных друзей и теплые воспоминания на всю жизнь, - отметил Рашид Хабибуллаевич.

Особым подарком для Рашида Хабибуллаевича стало внимание со стороны семьи. Его старший сын Рашид и внук Ильдар приехали навестить его из Калининграда, что стало приятным сюрпризом и добавило праздничного тепла в этот знаменательный день.

Генерал-майор Рашид Фаткулин остается образцом воинской чести и достоинства, внесшим значительный вклад в развитие системы правопорядка и воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма.