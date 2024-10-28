Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с юбилеем

Статьи
150

25 октября ветерану войск правопорядка генерал-майору в отставке Рашиду Хабибуллаевичу Фаткулину исполнилось 70 лет. В честь его дня рождения его поздравили представители Национальной гвардии, передав поздравительный адрес со словами благодарности от имени заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В числе почетных гостей присутствовали начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Национальной гвардии МВД РК полковник Нурбай Бектурсунов, генерал-майор Альберт Маткаримов, генерал-майор в отставке Даулет Салханов, а также ветераны органов внутренних дел и Национальной гвардии полковник Мурат Жантемиров и полковник в отставке Григорий Григорянц. Они выразили Рашиду Хабибуллаевичу глубокую признательность за многолетний самоотверженный труд и преданность делу, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.Кроме того, юбиляру вручили поздравительные адреса и ценные подарки, а также вручили буклет и войсковую газету Национальной гвардии РК "Қалқан" где опубликован  материал про генерала Фаткулина Р.Х.

- Уважаемый Рашид Хабибуллаевич, от лица заместителя Министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майора Ансагана Балтабекова и от Главного командования хочу выразить вам глубокую признательность и уважение за ваш бесценный вклад в дело укрепления правопорядка и воспитания молодого поколения.

Ваши заслуги перед Родиной, профессионализм и принципиальность вызывают глубокое восхищение и являются ярким примером для нас. Вы посвятили свою жизнь службе и всегда проявляли высочайшую ответственность.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия. Пусть рядом с вами всегда будут родные и верные друзья, - отметил полковник Нурбай Бектурсунов.

Генерал-майор Рашид Фаткулин родился 25 октября 1954 года в городе Алмалык, Узбекской ССР. Он окончил Саратовское Высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР в 1979 году. В дальнейшем он продолжил обучение в Карагандинской высшей школе МВД СССР и прошел высшие курсы в Ташкенте, Москве и Альбукерке, США. За годы службы он был награжден множеством государственных наград, среди которых ордена «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «Даңқ» II степени и медаль «За отличие в воинской службе» I степени. Также он является заслуженным работником МВД РК, ветераном боевых действий.

- Служба была моей школой жизни, а в последствии стала настоящим призванием, закалившим тело и дух, подарившим верных друзей и теплые воспоминания на всю жизнь, - отметил Рашид Хабибуллаевич.

Особым подарком для Рашида Хабибуллаевича стало внимание со стороны семьи. Его старший сын Рашид и внук Ильдар приехали навестить его из Калининграда, что стало приятным сюрпризом и добавило праздничного тепла в этот знаменательный день.

Генерал-майор Рашид Фаткулин остается образцом воинской чести и достоинства, внесшим значительный вклад в развитие системы правопорядка и воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма.

#награда #Нацгвардия #ветеран

Популярное

Все
Сколько иностранцев работает в Казахстане
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
В Атырау горел ТРЦ
Социологи изучили, какие семьи становятся богаче
Сразу семь двойняшек появилось на свет в один день в Казахстане
Какие спортивные соревнования пройдут на этой неделе
Еще четыре нарколаборатории выявили в Казахстане за 3 дня
Обновлен список незаконных интернет-казино
Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости
Сколько денег на счету спецгосфонда
Чиновников наказали за срыв отопительного сезона в Сарани
Многоэтажку и крупный центр культуры построят на возвращенные государству деньги
Мади Такиев возглавил Казахстанскую федерацию волейбола
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей
Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с юбилеем
На большей части Казахстана ожидаются осадки
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
Мелания Трамп произвела фурор, выступив на предвыборном митинге мужа в Нью-Йорке
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
Чеченка с казахской душой
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Этот день изменил судьбу
В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи
В Астане появились новые места для досуга
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Приказано выжить!
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
Новый мост в ВКО сможет пропускать до 80 000 автомобилей в сутки
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров

Читайте также

Академия Нацгвардии МВД – территория дружбы
Более 200 гвардейцев были награждены в честь праздника
Работая усердно и добросовестно, можно добиться больших усп…
Педагогов и медиков чествовали в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]