Хэллоуина не будет

Общество
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По материалам международных информационных агентств обзор подготовил Аскар Султан

В частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники, потому что они не соответствуют национальным ценностям страны. Так, теперь в списке запрещенных – Хэллоуин, христианская Пасха и католическое Рождество. Запрет на их проведение распространяется пока только на частные школы Турции, говорится в постановлении правительства.

фото из архива "КП"

Отмечается, что проведение мероприятий, противоречащих национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации, не способствует психосоциальному развитию учащихся. А само решение о запрете продиктовано неоднократными жалобами родителей на празднование западных праздников в школах.

#Турция #Правительство #школа #постановление #хэллоуин #западные праздники

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