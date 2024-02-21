Хэллоуина не будет
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По материалам международных информационных агентств обзор подготовил Аскар Султан
В частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники, потому что они не соответствуют национальным ценностям страны. Так, теперь в списке запрещенных – Хэллоуин, христианская Пасха и католическое Рождество. Запрет на их проведение распространяется пока только на частные школы Турции, говорится в постановлении правительства.
Отмечается, что проведение мероприятий, противоречащих национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации, не способствует психосоциальному развитию учащихся. А само решение о запрете продиктовано неоднократными жалобами родителей на празднование западных праздников в школах.