Хэллоуина не будет

В частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники, потому что они не соответствуют национальным ценностям страны. Так, теперь в списке запрещенных – Хэллоуин, христианская Пасха и католическое Рождество. Запрет на их проведение распространяется пока только на частные школы Турции, говорится в постановлении правительства.