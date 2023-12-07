Робот впервые ассистировал хирургу в Астане

Уникальную операцию 5 пациентам впервые провели в рамках ОСМС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимата Астаны

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В научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н.Ж Батпенова 5 пациентам сложную операцию по замене коленного сустава проводили с роботом. Суть эндопротезирования – заменить разрушенный сустав человека на искусственный имплант.

Благодаря 3D-сканам поврежденной зоны робот-ассистент позволил поместить в сустав пациентам имплант с математически безупречным расчетом всех параметров. Операции проводили через компьютерную навигацию с участием IT-специалистов.

«Робот – умный инструмент, который может с точностью до одного миллиметра, до одного градуса корректировать положение инструмента, человек настолько точно не увидит. Результаты хорошие. Пациенты уже активизированы, ходят самостоятельно при помощи костылей. До операции им было трудно передвигаться, а сейчас ограничений нет, суставы разгибаются-сгибаются в полном объеме движений», — рассказал врач травматолог-ортопед №7 отделении ННЦТО имени Н.Ж Батпенова Жумахан Сламов.

В настоящее время пациенты проходят первый этап реабилитации, добавил он.