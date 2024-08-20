Хлеборобам непонятны правила игры

Экономика
3
Валентина Мелехова

Элеваторы и «Продкорпорация» предъявляют различные требования в рамках ГОСТов, и это серьезно дезориентирует аграриев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И без мест, и без цен

Несмотря на то что массовая уборка в Костанайской области еще не началась, местные аграрии уже обеспокоены тем, куда и как они будут сдавать зерно будущего урожая на сушку, подработку и хранение.

Работа элеваторов – головная боль костанайского земледельца. Особенно учитывая природные аномалии ряда последних лет. Еще свежи в памяти проблемы прошлого года, когда переувлажненное зерно гнило прямо на полях, сушить и хранить его оказалось негде. ХПП буквально захлебывались от огромного потока сырой пшеницы.

В общем-то нынешний сезон мало чем отличается от предыдущего. Первые месяцы лета в регионе выдались крайне дожд­ливыми, перекрыв многолетнюю норму по осадкам. Да и в августе льет как из ведра. К тому же, как выясняется, элеваторы еще не разгрузились от товарного зерна прошлых лет, и, похоже, с мес­тами снова будет напряженно.

– На текущий период загруженность хлебоприемных предприятий в области составляет 22%. На элеваторах хранится 678 800 тонн урожая прошлых лет, из них 582 тысячи тонн – пшеница. Основная ее часть – 377 тысяч тонн – принадлежит АО «Продкорпорация», остальные 296 тысяч тонн – давальческое зерно. По данным «Прод­корпорации», у них имеются заключенные контракты на отгрузку зерна, планируется к началу уборочных работ элеваторные емкости освободить в максимальных объемах. В настоящее время отгружается зерно пятого класса, оно идет птицефабрикам и мукомольным предприятиям.

По информации руководителей хлебоприемных предприятий, на давальческое зерно у трейдеров также имеются контракты, его отгрузка осуществляется в настоящее время, дала расклад начальник отдела семеноводства управления сельского хозяйства Костанайской области Анастасия Кудрина.

Впрочем, местных аграриев это никак не успокаивает. Продажа зерна даже по контрактам может затянуться до середины осени, что, конечно же, не вариант при нынешних условиях. В Костанайской области всего 37 лицензированных элеваторов с общей емкостью хранения три миллиона тонн, а валовой сбор зерна, причем не в самые урожайные годы, достигает пяти миллионов. То есть по факту продукции вдвое больше, чем способны принять ХПП. Так что хлебоприемные предприятия уже начинают страховаться.

У Владимира Шестерякова поля в Камыстинском районе, расположенном на юго-западе Костанайской области. У аграриев этой местности большие проблемы с сушкой и хранением зерна: своего ХПП нет. В соседнем Житикаринском этим летом элеватор снесли управляемым взрывом. На его месте теперь планируется начать разработку карьера по добыче золота. Так что местные хлеборобы уповают на хлебоприемное предприятие, находящееся в нескольких десятках километрах – в Денисовском районе.

– А на элеваторе в Денисовском районе нам говорят, что будут принимать у нас зерно только на тех условиях, если будем его сразу продавать, чтобы оно у них не лежало. Потому что налицо очень большой объем желающих сдать пшеницу на ХПП, – рассказал директор КХ «Конон» Владимир Шестеряков.

Хлеборобы в общем-то и рады сразу продавать зерно, но проблема в том, что Продкорпорация, диктующая цены на пшеницу на рынке, пока их не объявила.

– Продкорпорация может и до конца сентября не озвучить закупочную стоимость зерна. Тогда фермеры будут вынуждены продавать свое зерно за копейки, а значит, себе в убыток. То есть проблема стоит очень остро, – обосновал опасения костанайских хлеборобов директор ТОО «Зуевка», председатель отраслевого совета по вопросам АПК палаты предпринимателей Костанайской области Александр Бородин.

Впрочем, местные власти пытаются решить проблему загруженности элеваторов переброской зерна Продкорпорации на ХПП в южные районы области. В той местности посевные площади небольшие, и емкости хлебоприемных предприятий пусты. Но пока дело с «мертвой точки» не сдвинулось.

К единому стандарту

Но один вопрос – куда сдавать зерно, а другой, не менее наболевший, – на каких условиях? Костанайские аграрии утверждают, что нынешний Закон «О зерне» нуждается в поправках, поскольку существующие пробелы позволяют элеваторам диктовать свои условия, невыгодные сельскохозяйственным товаропроизводителям.

– Возьмем несколько договоров разных элеваторов, и что мы там видим? Во-первых, у всех разные цифры. Остановимся на вопросах ответственности. В случае утраты, недостачи, повреждения, порчи, ухудшения качества хранимого зерна КПП уплачивает в пользу владельца штраф. Больше всех дает КЗП – комбинат зерновых продуктов – 20%. Другие элеваторы 0,1%, 0,01% и так далее.

Идем дальше. В случае нарушения сроков оплаты владелец, то есть мы, уплачиваем КПП пеню в размере 2% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Ну, нетрудно посчитать, какая в итоге сумма выйдет – миллионы, миллионы, миллионы... При этом КПП освобождаются от ответственности, если докажут, что утрата, недостача, повреждение, порча, ухудшение качества сданного зерна произошли вследствие непреодолимой силы либо умысла, либо грубой неосторожности… владельца. Я вообще не понимаю: а как владелец, сдав зерно на элеватор, может на него повлиять? То есть нужны поправки в закон. Мы об этом говорим и пишем во все инстанции уже не первый год, но решений никаких нет, – подчеркнула учредитель ТОО «Азия-Алтын 2000», председатель Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.

Огромная брешь образовалась и с ГОСТами. Оказалось, в Казахстане нет единых нормативов относительно качественных характеристик зерна. А потому каждая компания трактует их по-своему.

– У Продкорпорации одни ГОСТы, у элеваторов – совершенно другие. А нам как ориентироваться? В прошлом году мы вообще столкнулись с тем, что у Продкорпорации каким-то образом у внеклассной пшеницы появилась натура 700 г⁄л и прочие непонятные показатели. Но все мы знаем, что у такой пшеницы вообще нет определения по классности. Кто это контролирует? Сейчас мы готовы выйти на уборку, но правила игры по-прежнему непонятны, – констатировала Светлана Михайленко.

При всем при этом альтернативного пути у костанайских земледельцев попросту нет. Конечно, аграрии могли бы строить собственные склады для сушки и хранения зерна, и у многих, между прочим, они есть. Но дело в том, что продать пшеницу Продкорпорации можно только при наличии расписки. Сам себе фермер выписать такой документ не может, а значит, сдача зерна на элеватор – вынужденная мера. Так что хлеборобы находятся в поистине тупиковой ситуации.

#элеватор #зерно #урожай #зерновые #ХПП

Популярное

Все
Сквозь огонь, воду и медные трубы
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
ТЭЦ готовятся к зиме
Под особой заботой
Твори добро – детям на благо!
Мурал в честь пограничников
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Гонка пройдет по горным шоссе
Юный Тамерлан растет патриотом
Пауки пугают туристов
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
«Я точно стану генералом!»
На пути к Всемирным играм кочевников
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
Как фантазии становятся реальностью
Президент дал ряд поручений акиму Астаны
И премии выписывал себе...
Строительство комфортной школы на 2000 мест в Туркестане проверил депутат
Мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена
Токаев принял главу «Казатомпрома»
Четыре человека пострадали в ДТП в Кызылординской области
МЧС РК получит 11 новых воздушных судов - правительство
Лишились погон и репутации
Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»
С газом наметились подвижки
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Бектенов проверил исполнение поручений президента по развит…
Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК
Глава Минтранспорта проверил реализацию планов развития мор…
Выпуск этилового спирта обвалился до минимума за четыре год…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]