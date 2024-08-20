Хлеборобам непонятны правила игры

И без мест, и без цен

Несмотря на то что массовая уборка в Костанайской области еще не началась, местные аграрии уже обеспокоены тем, куда и как они будут сдавать зерно будущего урожая на сушку, подработку и хранение.

Работа элеваторов – головная боль костанайского земледельца. Особенно учитывая природные аномалии ряда последних лет. Еще свежи в памяти проблемы прошлого года, когда переувлажненное зерно гнило прямо на полях, сушить и хранить его оказалось негде. ХПП буквально захлебывались от огромного потока сырой пшеницы.

В общем-то нынешний сезон мало чем отличается от предыдущего. Первые месяцы лета в регионе выдались крайне дожд­ливыми, перекрыв многолетнюю норму по осадкам. Да и в августе льет как из ведра. К тому же, как выясняется, элеваторы еще не разгрузились от товарного зерна прошлых лет, и, похоже, с мес­тами снова будет напряженно.

– На текущий период загруженность хлебоприемных предприятий в области составляет 22%. На элеваторах хранится 678 800 тонн урожая прошлых лет, из них 582 тысячи тонн – пшеница. Основная ее часть – 377 тысяч тонн – принадлежит АО «Продкорпорация», остальные 296 тысяч тонн – давальческое зерно. По данным «Прод­корпорации», у них имеются заключенные контракты на отгрузку зерна, планируется к началу уборочных работ элеваторные емкости освободить в максимальных объемах. В настоящее время отгружается зерно пятого класса, оно идет птицефабрикам и мукомольным предприятиям.

По информации руководителей хлебоприемных предприятий, на давальческое зерно у трейдеров также имеются контракты, его отгрузка осуществляется в настоящее время, дала расклад начальник отдела семеноводства управления сельского хозяйства Костанайской области Анастасия Кудрина.

Впрочем, местных аграриев это никак не успокаивает. Продажа зерна даже по контрактам может затянуться до середины осени, что, конечно же, не вариант при нынешних условиях. В Костанайской области всего 37 лицензированных элеваторов с общей емкостью хранения три миллиона тонн, а валовой сбор зерна, причем не в самые урожайные годы, достигает пяти миллионов. То есть по факту продукции вдвое больше, чем способны принять ХПП. Так что хлебоприемные предприятия уже начинают страховаться.

У Владимира Шестерякова поля в Камыстинском районе, расположенном на юго-западе Костанайской области. У аграриев этой местности большие проблемы с сушкой и хранением зерна: своего ХПП нет. В соседнем Житикаринском этим летом элеватор снесли управляемым взрывом. На его месте теперь планируется начать разработку карьера по добыче золота. Так что местные хлеборобы уповают на хлебоприемное предприятие, находящееся в нескольких десятках километрах – в Денисовском районе.

– А на элеваторе в Денисовском районе нам говорят, что будут принимать у нас зерно только на тех условиях, если будем его сразу продавать, чтобы оно у них не лежало. Потому что налицо очень большой объем желающих сдать пшеницу на ХПП, – рассказал директор КХ «Конон» Владимир Шестеряков.

Хлеборобы в общем-то и рады сразу продавать зерно, но проблема в том, что Продкорпорация, диктующая цены на пшеницу на рынке, пока их не объявила.

– Продкорпорация может и до конца сентября не озвучить закупочную стоимость зерна. Тогда фермеры будут вынуждены продавать свое зерно за копейки, а значит, себе в убыток. То есть проблема стоит очень остро, – обосновал опасения костанайских хлеборобов директор ТОО «Зуевка», председатель отраслевого совета по вопросам АПК палаты предпринимателей Костанайской области Александр Бородин.

Впрочем, местные власти пытаются решить проблему загруженности элеваторов переброской зерна Продкорпорации на ХПП в южные районы области. В той местности посевные площади небольшие, и емкости хлебоприемных предприятий пусты. Но пока дело с «мертвой точки» не сдвинулось.

К единому стандарту

Но один вопрос – куда сдавать зерно, а другой, не менее наболевший, – на каких условиях? Костанайские аграрии утверждают, что нынешний Закон «О зерне» нуждается в поправках, поскольку существующие пробелы позволяют элеваторам диктовать свои условия, невыгодные сельскохозяйственным товаропроизводителям.

– Возьмем несколько договоров разных элеваторов, и что мы там видим? Во-первых, у всех разные цифры. Остановимся на вопросах ответственности. В случае утраты, недостачи, повреждения, порчи, ухудшения качества хранимого зерна КПП уплачивает в пользу владельца штраф. Больше всех дает КЗП – комбинат зерновых продуктов – 20%. Другие элеваторы 0,1%, 0,01% и так далее.

Идем дальше. В случае нарушения сроков оплаты владелец, то есть мы, уплачиваем КПП пеню в размере 2% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Ну, нетрудно посчитать, какая в итоге сумма выйдет – миллионы, миллионы, миллионы... При этом КПП освобождаются от ответственности, если докажут, что утрата, недостача, повреждение, порча, ухудшение качества сданного зерна произошли вследствие непреодолимой силы либо умысла, либо грубой неосторожности… владельца. Я вообще не понимаю: а как владелец, сдав зерно на элеватор, может на него повлиять? То есть нужны поправки в закон. Мы об этом говорим и пишем во все инстанции уже не первый год, но решений никаких нет, – подчеркнула учредитель ТОО «Азия-Алтын 2000», председатель Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.

Огромная брешь образовалась и с ГОСТами. Оказалось, в Казахстане нет единых нормативов относительно качественных характеристик зерна. А потому каждая компания трактует их по-своему.

– У Продкорпорации одни ГОСТы, у элеваторов – совершенно другие. А нам как ориентироваться? В прошлом году мы вообще столкнулись с тем, что у Продкорпорации каким-то образом у внеклассной пшеницы появилась натура 700 г⁄л и прочие непонятные показатели. Но все мы знаем, что у такой пшеницы вообще нет определения по классности. Кто это контролирует? Сейчас мы готовы выйти на уборку, но правила игры по-прежнему непонятны, – констатировала Светлана Михайленко.

При всем при этом альтернативного пути у костанайских земледельцев попросту нет. Конечно, аграрии могли бы строить собственные склады для сушки и хранения зерна, и у многих, между прочим, они есть. Но дело в том, что продать пшеницу Продкорпорации можно только при наличии расписки. Сам себе фермер выписать такой документ не может, а значит, сдача зерна на элеватор – вынужденная мера. Так что хлеборобы находятся в поистине тупиковой ситуации.