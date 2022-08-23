Фото: baiterek.gov.kz
Экономика
Холдинг "Байтерек" покупает "дочку" Сбербанка

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

«Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана. Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана», – обозначили в холдинге.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса, заверили в «Байтереке».

Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.

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