Хотели как лучше, а получилось...

В Астане разразилось нешуточное противостояние. При этом с одной стороны «баррикад» находятся чиновники, ратующие за стилистически единую, комфортную городскую среду, а с другой – предприниматели, которые, по всей видимости, со стилем не дружат.

А началось все еще в 2019 году, когда маслихат города утвердил правила «Единый дизайн-код». Но если в первое время их соблю­дения никто не требовал, особенно после того, как разразилась пандемия, то сегодня власти решили навести порядок после замечаний о том, что очень уж эклектично выглядит столица.

В общем, скоро правила пишутся, да не скоро дело делается. Лишь в 2023 году у акимата дош­ли руки до решения вопроса. В начале лета власти даже создали целую компанию с довольно-таки говорящим названием – КГУ «Астана-Жарнама». Она-то и объя­вила войну предпринимателям, чьи вывески не соответствуют требованиям.

И здесь самое время понять: а что это за требования? В чем суть дизайн-кода? Какие проблемы должна решить инициатива?

Читаем соответствующий документ в разделе «Проблемы». И здесь, как ни странно, главным вопросом обозначены трудности, с которыми сталкиваются пешеходы. А это как бы поважнее, чем раздражающие взгляд чиновников неэстетичные вывески.

В этом разделе говорится о том, что нет четкого разделения движения транс­порта и пешеходов, узкие тротуары делают перемещение людей некомфортным и небезопасным.

Тротуары часто оказываются чрезмерно заужены из-за неудачного расположения различных объектов – входных групп, лестниц, остановочных павильонов. Все это в совокупности с низкой культурой водителей мешает движению пешеходов, либо делает его совершенно невозможным – люди вынуждены ходить по проезжей части.

Далее в документе отмечаются пробле­мы благоустройства, озеленения. Упоминаются и фасады отдельных зданий и сооружений, которые нуждаются в капитальном ремонте. Подчеркивается, что малые архитектурные формы, элементы городского дизайна представлены в недостаточном количестве, имеют разностилевые решения, в том числе колористические, не «интегрированы в ландшафт». Многие объекты выполняются на низком профессиональном уровне.

Полагаю, что именно в последнем абзаце и «зашифрованы» претензии к владельцам неэстетичных вывесок.

Какие же нормы в оформлении теперь регулируют сферу уличной рекламы? Сказать прямо, они прописаны в докумен­те скупо.

Единые правила гласят, что «новые вывески должны быть без подложки либо на тонкой подложке нейтрального цвета, сами буквы или логотип – соответствовать размерам вертикальных членений здания».

Кроме того, в документе говорится о том, что анализ сущест­вующей цветовой палитры города выявил ряд проблем­ в колористике фасадов зданий. В будущем она будет основываться на трех основных цветах: белом, желтом и голубом. В каком будущем, далеком или близком, – не уточняется.

Такие вот градостроительные регламенты. И все бы хорошо, но у общественности появляются вполне закономерные вопросы.

Во-первых, вывески убирают не везде, хотя с точки зрения эстетики ко многим из тех, что продолжают украшать улицы города, есть претензии. И здесь важно не допустить избирательной принципиальности.

Во-вторых, правила содержат не очень понятные простому человеку канцелярские определения, которые имеют, на наш взгляд, рамочный характер и, наверное, все-таки требуют более детального разъяснения.

Ну и, в-третьих, вывески – не самая страшная беда нашего города. Тем более этот вопрос касается самочувствия бизнеса, и здесь можно было предусмот­реть некий переходный период для внедрения эстетики, о которой пекутся господа чиновники. С 2019 года об этом можно было позаботиться заранее. Время было. А в итоге получили волну возмущения.

– У меня образовательный центр. Открылись буквально недавно, в апреле, – возмущается одна из пострадавших. – На днях ко мне приехали сотрудники акима­та, не предоставили никаких документов и сняли вывеску. Сказали: «Не подходит по цвету фасада». При этом уведомлений я не получала. Самое обидное, что в других местах города вывески, подобные нашей, не тронуты.

Стоит отметить, что столичные предприниматели совсем не против правил и с пониманием относятся к необходимости соответствовать стандартам, однако требуют при этом соблюдать их законные права и интересы.

– Никакого уведомления не было. Произошло все в воскре­сенье, в нерабочий день. То есть мы в понедельник пришли и увидели действо на камерах видеонаблюдения. Зачем? В чем причина? Что не соответствовало? Мы так и не поняли, – отметила представитель медцентра «Айя».

«Гойда» коснулась всех. Например, директор АО «Банк ЦентрКредит» Дина Сейтказинова рассказала, что 8 августа банк получил уведомление по устранению нарушений, не соответствующих дизайн-коду, при этом само уведомление было без подпи­си и печати. Срок демонтажа устанавливался до 14 августа.

– Сейчас уже одна вывеска снята, другие мы приостановили. Начали звонить во все инстанции, потому что банк – коммерческая организация, к тому же мы – системо­образующий банк, и, соответственно, способно возникнуть социальное напряжение, так как наши клиенты могут нас просто не обнаружить. Считаем, что вывеска все-таки – это не предмет рекламы, а опознавательный знак, чтобы наши клиенты нас находили. Поэтому я здесь вижу два выхода из положения. Первое – оставить все как есть. Если все-таки требуется соответствовать архитектурному облику города, наш банк не против, но мы как бизнес тоже имеем свой бюджет, расходы: одна вывеска в среднем стоит от четырех миллионов тенге и выше. Соответственно, необходимо подготовиться, заказать, произвести демонтаж⁄монтаж. Поэтому второе предложение: дать отлагательные условия бизнесу до конца года, чтобы мы смогли подготовить нужный объем вывесок, – отметила Дина Сейтказинова.

И таких жалоб немало! Всего по городу снято свыше трех тысяч вывесок, а это огромные убытки.

А как эту ситуацию расценивают профессиональные защитники бизнеса? Палата предпринимателей фиксирует нарушение требований Предпринимательского кодекса, так как в отношении бизнеса фактичес­ки осуществляется незаконная проверка.

Имеются признаки административного правонарушения, предусмот­ренного статьей 173 «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую дея­тельность», что влечет штраф в размере 100 МРП (345 тыс. тенге); статьей 175 «Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства», согласно которой предусмотрен штраф на должностное лицо в размере 20 МРП (69 тыс. тенге); статьей 175-1 «Необоснованное проведение иных форм контроля и надзора с посещением субъектов частного предпринимательства».

Руководитель КГУ «Астана-Жарнама» Асылбек Сабыркулов в свою очередь напомнил, что их цель – привести город к единому архитектурному стилю. Примером послужил ЖК «Көркем», где вывески размещены на массивных металлоконструкциях, закрывающих архитектурные элементы здания. Причем каждая третья вывеска свисала, нарушая нормы техники безопасности.

По словам Асылбека Сабыркулова, в результате мониторинга рекламного поля выявлено, что 80% рекламы размещено без уведомления – идет умышленное уклонение от уплаты налогов.

– По результатам обследований проводятся разъяснительные беседы с органами управления кондоминиума (ОСИ) и субъек­тами предпринимательства. Нам бы хотелось отметить, что самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика зданий и отдельных помещений относится к нарушениям согласно подпунк­ту 1 пунк­та 7 статьи 17 Закона «Об архитектурной, градострои­тельной и строительной деятельности». Размещение вывесок и других рекламных элементов на фасаде, вне предусмот­ренных для этого мест и есть самовольное изменение архитектурного облика зданий, что является неприемлемым, – сказал он.

По правилам высота вывески должна быть в пределах 75–80% от высоты фриза, без подложек или же в тон фасада.

– Концепция размещения вывесок предусматривает их размещение на специально выделенном для этого поле – фризе, а также гармоничное сочетание цветовых решений и отделочных материалов, – пояснил Асылбек Сабыркулов.

В конечном итоге все вовлеченные в конфликт стороны пришли к выводу о необходимости соз­дать рабочую группу, принять регламент об утверждении и размещении вывесок, разработать Единый дизайн-код Астаны, согласовав его с общественностью.

Поэтому продолжение следует...