В Темиртау 56-летняя женщина стала жертвой кражи после визита к знакомым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со счета в банке потерпевшей исчезла крупная сумма – почти 1 млн тенге. Сотрудники Старогородского отдела полиции провели необходимые следственные мероприятия. В результате был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 24-летний хозяин квартиры, принимавший гостью.

Со слов подозреваемого, во время праздничного застолья молодой человек заметил мобильный телефон одного из гостей, оставленный без присмотра на столе. Воспользовавшись ситуацией, он открыл банковское приложение и перевел деньги на свой счет. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование.

