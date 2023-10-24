Хранить историю сегодня

Эксперты обсудили актуальные вопросы, отражающие важную роль государственных архивов в изучении отечественной истории. Сегодня, когда особенно важны патриотическое воспитание казахстанцев, укрепление национального самосознания и образованности, на помощь приходят знания, добываемые учеными из примеров прошлого.

Документальная история государства сохраняется благодаря архивным работникам. При поддержке государства архивистами проделана огромная работа для приобретения оригиналов и копий архивных документов, фотографий и карт, имеющих культурную и историческую ценность для всех казахстанцев. Некоторые из них, возвращенные на родину из архивов Турции, России, Венгрии и Чехии, были представлены в виде небольшой экспозиции.

Как отметили докладчики, одним из ценных архивных документов стала Декларация о государственном суверенитете, принятая 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета. Она провозглашала суверенитет Казахской ССР и дек­ларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства.

В этом важном для будущего страны документе впервые были закреплены такие принципы казахстанской государственности, как целостность, неделимость и неприкосновенность территорий, развитие культуры народов Казахстана и их языков, укрепление национальной самобытности. Она стала, по сути, первым шагом на пути нашей страны к независимости.

Как рассказала директор Национального архива РК Сагила Нурланова, у них хранятся важнейшие документы, которые были изданы с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР до наших дней. Многие историчес­кие факты казахстанцы могут почерпнуть в том числе из личных документов известных дея­телей культуры, политики и искусства, внесших значимый вклад в государственное строи­тельство страны.

– Мы смело можем сказать, что Национальный архив и все архивы – хранители истории. Предоставляя этот огромный информационный ресурс, архивы помогают историкам и политологам формировать идеологические ценности суверенного государства, – отметила Сагила Нурланова.

В рамках мероприятия состоя­лось торжественное открытие научной лаборатории, созданной на базе Института истории государства и Национального архива РК для активизации сот­рудничества между НИИ, отечест­венными архивами, вузами и зарубежными исследователями. Как отметили ее соз­датели, теперь еще большее количество документов, которые помогут воссоздать объективную картину возникновения и развития Казахстана, будет доступно широкой аудитории. Совместный проект будет способствовать активизации научно-исследовательской работы.

Экспертам был презентован фотоальбом «Архивтегі аманат», выпущенный Национальным архивом РК. Он вместил фотографии и карты, привезенные из архивов стран дальнего и ближнего зарубежья. Присутствующие имели также возможность первыми познакомиться с книгой ученого Института истории государства Г. М. Карасаева «Қазақстанның шығысы, Алтай өңірінің тарихы. XIII–XIX ғасырлар аралығындағы Еуропа, Ресей зерттеушілері шығармаларында, Ресей мемлекеттік архивтері деректерінде (көне дәуірден XX ғасырдың басына дейін)».

В работе «круглого стола» участ­вовали вице-министр нау­ки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, мажилисмены, представители Комитета архивов, документации и книжного дела, управления по развитию языков и архивного дела города Астаны, ведущие ученые-историки, политологи, архивисты, а также представители государственных архивов, высших учебных заведений столицы.