И дивидендов не видят, и выйти не могут

«Земля принадлежит десяткам человек, а доходы с нее получает один. Где справедливость?!» – телефонный звонок с таким посылом, раздавшийся в усть-каменогорском корпунк­те «Казахстанской правды», заставил собраться в поездку в село Донское Уланского района. Расположенное на левом берегу Иртыша с населением около 900 человек, в советское время оно было цент­ральной усадьбой одноименного совхоза, где держали крупное стадо, сеяли много зерна и даже выращивали арбузы.

Если правый берег Иртыша всегда относили к предгорной влажной зоне, то левобережье – это степные просторы и минимум осадков. Зато пшеница с уланских полей – твердых сортов, ценная, подсолнечник – с высоким содержанием масла.

В 1990-х в Донском, как и по всей стране, сельскохозяйственное предприятие сменило форму собственности: из государственного превратилось в частное. Местные сельхозугодья формально поделили на условные земельные доли и оформили на каждого работника бывшего совхоза. Именно в тот момент, по словам сельчан, и была заложена проблема, которую сейчас они вынуждены решать в судах.

– На каждого, кто работал в совхозе, выделили 28 гектаров условной земельной доли, – рассказала жительница Донского пенсионерка Людмила Кочетова. – В пай вошли 14 гектаров пашни, два гектара сенокосов и почти 12 гектаров пастбищ. Мы не вникали тогда в юридичес­кие тонкости, думали, что как работали, так и будем работать, никуда земля не денется. Раз государство так решило, значит, правильно. Никто не разбирался, как все будет дальше. Подняли руки, проголосовали…

На базе бывшего совхоза было создано коммандитное товарищество. По закону владельцы паев могли рассчитывать на выплату дохода по итогам финансового года. Реально же, по словам Людмилы Васильевны, никто никогда их не информировал, какую прибыль получило хозяйство, куда она пошла?

– Раз в год выдавали по 100 кило зерноотходов, телегу сена и десять литров подсолнечного масла, – дополнительно пояс­нил пенсионер Александр Сергеев. – Причем чтобы получить сено, нужно было долго ходить, выпрашивать. Многие отказывались, ибо качество этого сена не всех устраивало. А в последнее время и такого не стало.

В 2017 году десятки сельчан решили выйти со своими земельными долями из товарищества, подали заявления. Результат – нулевой. Тогда люди обратились в суд.

– Шестой год прилагаем усилия, чтобы выйти, – с разочарованием заметила Людмила Васильевна. – И у нас ничего не получается. Все время находятся какие-то нормы в законе, которые мешают принять решение.

Ситуация в Донском не уникальна. Попытки забрать свои земельные паи предпринимались в Бородулихинском районе соседней области Абай – здесь люди и вовсе попали как кур в ощип: их доли оказались в залоге у банка, а хозяйство было перепродано! За выход боролись владельцы паев в районе Алтай, в Шемонаихинском, Самарском, Катон-Карагайском районах...

Как прокомментировал адвокат Игорь Жаров, сами земельные споры и, соответственно, судебная практика по ним стали реальностью лишь с 1990-х, когда возник институт частной собственности. За эти годы было принято множество актов, регулирующих данную сферу. Некоторые на сегодня уже утратили силу, как, например, Указ «О земле», другие, в том числе Земельный кодекс, получили значительные изменения и дополнения.

– Ситуацию с условными земельными долями регулирует статья 101 Земельного кодекса, – рассказал адвокат. – Она дает пайщикам право выхода со своей долей по решению общего собрания. С другой стороны, есть Закон «О хозяйственных товариществах». В нем в статье 30 сказано, что всеми делами правит полный товарищ – владелец контрольного пакета больше 51 процента. Рядовые вкладчики не могут управлять делами и, что еще удивительней, не вправе оспаривать действия полных товарищей. Это нонсенс!

По мнению адвоката, вероятно, данную норму изначально задумали как страховку от разногласий по мелким вопросам – сеять, например, пшеницу или горох. Иначе работу предприятия можно парализовать. Вряд ли кто-то прогнозировал, что она станет для сельчан настоящей западней.

В теории задумка была правильная: обеспечить крестьян каким-то доходом от земельного пая. Однако в жизни в некоторых хозяйствах дивиденды вылились, условно говоря, в ведро ненужного масла. И покинуть такие аграрные предприятия, как оказалось, та еще задачка.

К примеру, сельчане из Донского, обратившиеся в 2017 году с иском, получили отказ в рассмотрении: для начала, мол, нужно провести собрание, принять решение. Но как его выполнить, когда в хозяйстве единственный так называемый полный товарищ с контрольным пакетом?! А он организовал «собрание», что называется, «сам на сам», в единственном числе и отчитался: «Я проголосовал против!» И ведь не подкопаешься, формально, строго в соответствии с буквой закона, он прав. В 2022-м сельчане обратились с новым иском, но опять остались ни с чем.

– Когда шла приватизация и создавали коммандитное товарищест­во, никто людям юридические тонкости не разъяснил, – дал комментарий адвокат. – Сами сельские жители в подобные вопросы не вдавались, со всем соглашались. А сегодня у суда позиция такая: разбирайтесь самостоятельно.

Как подчеркнул Игорь Жаров, когда речь идет о членстве, распределении доходов, расходов, входе в товарищество или выходе из него – такие вопросы являются принципиальными. По ним у вкладчиков априори должно быть право обжалования. Резонансную норму в Законе «О хозяйственных товариществах», по его словам, следует исключить либо изменить.

– Глава государства не раз подчеркивал: законы – это не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан, – отметил юрист. – К этому процессу должны подключиться парламентарии. В противном случае будет идти нарушение одного из основополагающих конституционных прав – на собственность.

Как напомнил Игорь Жаров, в Конституции прописано: никто не может быть лишен собственности иначе как по решению суда. Однако в жизни сплошь и рядом примеры, когда доход от владения землей получает только руководитель хозяйства. Причем у сельчан земельные паи составляют от 28 га и больше, у некоторых до 100 га. Но люди и дивидендов не видят, и выйти не могут.

Жители Донского не теряют надежды добиться положительного судебного решения. По словам Людмилы Кочетовой, в каждом вердикте служители Фемиды, по крайней мере, разъясняют, что верно, что нет, куда двигаться дальше. Таким способом нарабатывается судебная практика. У суда, к слову, есть возможность, не затягивая время, получить необходимые разъяснения. В статье 6 Гражданского процессуального кодекса РК сказано: «Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный суд Республики Казахстан с представлением о признании этого акта неконституционным».

За время, пока в Донском длится земельный сыр-бор, от общего числа вкладчиков в селе осталось меньше трети. Кто-то переехал, кто-то умер, некоторые сменили гражданство – таких около 70 фамилий. На чей карман работает сегодня земля, которую они в свое время получили от государства в собственность?

В областном управлении земельных отношений на вопрос о земельных спорах дали такой комментарий: граждане, передавшие свои права на земельные участки, имеют право по решению общего собрания участников на выдел доли или пая, включая земельный участок, либо на выплату стоимости доли или пая.

– Участники сельскохозяйственной организации уведомляются о предстоящем собрании не позднее чем за месяц до даты его проведения в письменной форме под расписку, – сообщила руководитель управления Надежда Михейлис. – Собрание считается законным при участии не менее 50 процентов участников. Решение принимается путем голосования присутствующих и подписывается всеми участниками.

Как подчеркнула руководитель, госорганы или местная исполнительная власть не вправе вмешиваться в деятельность агроформирований. При этом руководство последних не должно забывать, что земельные паи не являются их собственностью, а временно переданы им под сельскохозяйственные работы.

– Граждане вправе выйти из состава товарищества, а также получать дивиденды от прибыли за их земельные участки, – подыто­жила руководитель.

Когда-то Марк Твен сказал: «Покупайте землю – ее больше не производят». Так и есть. Земля – ресурс, который с каждым годом только дорожает. Что бы ни происходило в мире – и в добрые, и в кризисные времена – людям нужны продукты питания. Спрос на сельхозпродукцию держится все 12 месяцев в году. Остается надеяться, что сельчане все-таки сумеют отстоять свою позицию в суде и увидят, наконец, реальную отдачу от владения земельными паями. А «Казахстанская правда» будет внимательно следить за ситуацией.