И дольше века длится путь

История
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Ровно 105 лет назад 1 января 1920 года увидел свет первый номер русскоязычной газеты в нашей стране «Известия Киргизского края» – предшественницы нынешней «Казахстанской правды».

Менялись название издания, логотипы, шрифты, но неизменным оставалась форма подачи материалов – оперативных, достоверных и актуальных. Все эти годы Казправда живет интересами простого читателя – будь то житель большого города или же представитель далекой глубинки. «Каждый пишет, как он дышит» – это про нас. Потому что мы, без ложного пафоса, дышим в унисон с вами, дорогие читатели, честно и правдиво рассказывая и о ваших достижениях, и о проблемах! В век высоких технологий и вездесущего интернета печатному слову не просто отстаивать свои позиции. Но нас вдохновляют и обнадеживают слова нашего Президента, сказанные к нашему профессио­нальному празднику: «Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле».

В первый день юбилейного года есть замечательный повод еще раз вспомнить тех, кто все эти годы создавал общенацио­нальную газету, а также отдать должное их беззаветному труду.

#юбилей #газета #Казахстанская Правда #Казправда #105 лет

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