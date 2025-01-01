И дольше века длится путь

Менялись название издания, логотипы, шрифты, но неизменным оставалась форма подачи материалов – оперативных, достоверных и актуальных. Все эти годы Казправда живет интересами простого читателя – будь то житель большого города или же представитель далекой глубинки. «Каждый пишет, как он дышит» – это про нас. Потому что мы, без ложного пафоса, дышим в унисон с вами, дорогие читатели, честно и правдиво рассказывая и о ваших достижениях, и о проблемах! В век высоких технологий и вездесущего интернета печатному слову не просто отстаивать свои позиции. Но нас вдохновляют и обнадеживают слова нашего Президента, сказанные к нашему профессио­нальному празднику: «Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле».

В первый день юбилейного года есть замечательный повод еще раз вспомнить тех, кто все эти годы создавал общенацио­нальную газету, а также отдать должное их беззаветному труду.