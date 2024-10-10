I Евразийский форум коммерциализации науки проходит в Астане

Статьи
88

10 октября 2024 года в университете Туран под эгидой Национальной академии наук РК при Президенте РК совместно с АО «Фонд науки» проходит I Евразийский форум коммерциализации науки (НКЕФ)

Фото: университет Туран

В открытия форума приняли участие Президент Национальной академии наук РК при Президенте РК А. Куришбаев, вице-министр науки и высшего образования РК Д. Ахмед-Заки, Председатель Правления АО «Фонд науки» К. Акатов, заместитель генерального директора Фонда «Сколково» А. Окунев (Россия), Председатель Правления «Gund Investment» Д. Жаргалсайхан (Монголия), Председатель Правления «Qazinnovations» С. Жолдыхан, ректор университета«Туран» Р. Алшанов, первые руководители ВУЗов, НИИ и предприниматели, представители международных организаций и СМИ.

Выступая на открытии форума, Президент Национальной академии наук РК при Президенте РК Куришбаев А.К. подчеркнул необходимость уделять особое внимание развитию науки и ее влиянию на экономику:

«Сегодня коммерциализация науки-главный фактор устойчивого экономического развития любой страны. Для Казахстана это направление особенно важно, потому что превращение нашего научного потенциала в реальные экономические достижения – основа нашего будущего».

Президент Национальной академии наук отметил, что в стране отсутствуют механизмы внедрения научных разработок в экономику, проекты остаются нереализованными из-за отсутствия связи между наукой и бизнесом, а также системы поддержки стартапов. Он отметил, что для того, чтобы научные идеи стали конкурентоспособными рыночными продуктами, необходимо создать благоприятные условия для развития стартапов и скейлап-центров.

«Коммерциализация науки-важный фактор устойчивого экономического развития Казахстана и Евразийского региона в целом. Такие проблемы, как недостаточное финансирование, дефицит инфраструктуры и кадров, а также несовершенство правовой базы, могут быть решены комплексными мерами, направленными на развитие научной экосистемы. Только системным подходом Казахстан получает возможность выйти на лидирующие позиции в Евразии, эффективно превращая научные достижения в конкурентоспособные продукты и услуги, обеспечивая стабильный рост экономики».

Выступая на мероприятии, Вице-министр науки и высшего образования РК Ахмед-Заки Д.Ж. отметил, что отрасль науки переходит в практическую направленность, которая приносит реальную пользу экономике и обществу и приносит новые идеи, технологии и решения, которые могут и должны быть внедрены в производство, повышая конкурентоспособность отечественных предприятий и улучшая качество жизни наших граждан.

«Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи. Мы живём в эпоху быстрых глобальных изменений, когда наука и технологии становятся ключевым фактором успеха любого государства. Казахстан стремится занять лидирующие позиции в области научно-инновационного развития, и это невозможно без тесного сотрудничества между наукой, промышленностью и бизнесом. В этой связи мы как Министерство науки прилагаем значительные усилия для создания эффективной экосистемы, в которой наука и бизнес смогут продуктивно взаимодействовать».

Участники обсудили основные задачи инновационной экосистемы региона, в том числе необходимость усиления взаимосвязи науки и бизнеса, улучшения условий для стартапов и увеличения инвестиций в исследования и разработки.

На форуме были презентованы и рассмотрены механизмы реализации более 50 бизнес-проектов российских, кыргызстанских, таджикистанских, азербайджанских, монгольских и отечественных авторов проектов. Особое внимание было уделено вопросам финансирования научных проектов, создания благоприятной нормативно-правовой среды и развития кадрового потенциала для поддержки инновационной экономики.

Форум продолжилось подписанием двустороннего соглашения о сотрудничестве между Национальной академией наук РК при Президенте РК и фондом «Сколково». На основе этого соглашения отечественные ученые получат возможность развивать свои научные открытия на международном уровне.

Сессионные обсуждения в рамках форума, запланированные на два дня, охватят темы коммерциализации научных исследований, развития инновационных экосистем и международного сотрудничества.

В результате работы I Евразийского форума коммерциализации науки будет принята резолюция и создана рабочая группа, которая будет вырабатывать рекомендаций по коммерциализацию отечественной науки.

 

#Астана #университет #наука #Туран

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Совершенствуя климатическое законодательство
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Зал первооткрывателя Ботая
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Призер международного фестиваля из Державинска
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Цифровая грамотность - ключ к успешной навигации в современном мире
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

В Президентском центре УДП РК состоялась международная конф…
Цифровая грамотность - ключ к успешной навигации в современ…
Двух перебросчиков наркотиков задержали гвардейцы в Шымкенте
Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]