I Евразийский форум коммерциализации науки проходит в Астане

10 октября 2024 года в университете Туран под эгидой Национальной академии наук РК при Президенте РК совместно с АО «Фонд науки» проходит I Евразийский форум коммерциализации науки (НКЕФ)

Фото: университет Туран

В открытия форума приняли участие Президент Национальной академии наук РК при Президенте РК А. Куришбаев, вице-министр науки и высшего образования РК Д. Ахмед-Заки, Председатель Правления АО «Фонд науки» К. Акатов, заместитель генерального директора Фонда «Сколково» А. Окунев (Россия), Председатель Правления «Gund Investment» Д. Жаргалсайхан (Монголия), Председатель Правления «Qazinnovations» С. Жолдыхан, ректор университета«Туран» Р. Алшанов, первые руководители ВУЗов, НИИ и предприниматели, представители международных организаций и СМИ.

Выступая на открытии форума, Президент Национальной академии наук РК при Президенте РК Куришбаев А.К. подчеркнул необходимость уделять особое внимание развитию науки и ее влиянию на экономику:

«Сегодня коммерциализация науки-главный фактор устойчивого экономического развития любой страны. Для Казахстана это направление особенно важно, потому что превращение нашего научного потенциала в реальные экономические достижения – основа нашего будущего».

Президент Национальной академии наук отметил, что в стране отсутствуют механизмы внедрения научных разработок в экономику, проекты остаются нереализованными из-за отсутствия связи между наукой и бизнесом, а также системы поддержки стартапов. Он отметил, что для того, чтобы научные идеи стали конкурентоспособными рыночными продуктами, необходимо создать благоприятные условия для развития стартапов и скейлап-центров.

«Коммерциализация науки-важный фактор устойчивого экономического развития Казахстана и Евразийского региона в целом. Такие проблемы, как недостаточное финансирование, дефицит инфраструктуры и кадров, а также несовершенство правовой базы, могут быть решены комплексными мерами, направленными на развитие научной экосистемы. Только системным подходом Казахстан получает возможность выйти на лидирующие позиции в Евразии, эффективно превращая научные достижения в конкурентоспособные продукты и услуги, обеспечивая стабильный рост экономики».

Выступая на мероприятии, Вице-министр науки и высшего образования РК Ахмед-Заки Д.Ж. отметил, что отрасль науки переходит в практическую направленность, которая приносит реальную пользу экономике и обществу и приносит новые идеи, технологии и решения, которые могут и должны быть внедрены в производство, повышая конкурентоспособность отечественных предприятий и улучшая качество жизни наших граждан.

«Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи. Мы живём в эпоху быстрых глобальных изменений, когда наука и технологии становятся ключевым фактором успеха любого государства. Казахстан стремится занять лидирующие позиции в области научно-инновационного развития, и это невозможно без тесного сотрудничества между наукой, промышленностью и бизнесом. В этой связи мы как Министерство науки прилагаем значительные усилия для создания эффективной экосистемы, в которой наука и бизнес смогут продуктивно взаимодействовать».

Участники обсудили основные задачи инновационной экосистемы региона, в том числе необходимость усиления взаимосвязи науки и бизнеса, улучшения условий для стартапов и увеличения инвестиций в исследования и разработки.

На форуме были презентованы и рассмотрены механизмы реализации более 50 бизнес-проектов российских, кыргызстанских, таджикистанских, азербайджанских, монгольских и отечественных авторов проектов. Особое внимание было уделено вопросам финансирования научных проектов, создания благоприятной нормативно-правовой среды и развития кадрового потенциала для поддержки инновационной экономики.

Форум продолжилось подписанием двустороннего соглашения о сотрудничестве между Национальной академией наук РК при Президенте РК и фондом «Сколково». На основе этого соглашения отечественные ученые получат возможность развивать свои научные открытия на международном уровне.

Сессионные обсуждения в рамках форума, запланированные на два дня, охватят темы коммерциализации научных исследований, развития инновационных экосистем и международного сотрудничества.

В результате работы I Евразийского форума коммерциализации науки будет принята резолюция и создана рабочая группа, которая будет вырабатывать рекомендаций по коммерциализацию отечественной науки.