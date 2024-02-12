И снова взрыв

ЧП случилось в минувшую пятницу в полдень в городе Ленгер. В момент взрыва в продуктовом магазине находились двое: 59-летняя хозяйка торговой точки и ее пятилетняя внучка. Обе получили ожоги.

У ребенка медики зафиксировали 6–7% ожогов лица, оценив ее состояние как средней тяжести. Девочке оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение. Бабушку госпитализировали в реанимационное отделение, где она получает необходимое лечение.

Пока медики оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Практически сразу выяс­нилось, что здание в 2006 году было построено на подземной магистральной газовой трубе.

Впрочем, владельцы магазина утверждают, что при строительстве никто им об этом не сообщил и якобы даже выдали все разрешительные документы. Об опас­ном соседстве хозяева узнали лет десять назад, когда начали регулярно получать предписания о необходимости сноса здания.

По предварительной версии, причиной хлопка могла стать утечка газа из подземного магист­рального газопровода. Глядя на последствия, уже сейчас совершенно очевидно, что хлопок был достаточно сильным. От взрыва выбиты окна и двери магазина, повреждена крыша, а складское помещение рухнуло. Обрушение произошло на всей площади здания, составляющей 60 кв. м.