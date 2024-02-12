И снова взрыв Свежий выпуск 12 февраля 2024 г. 5:30 1 Любовь Доброта, Туркестанская область Два человека пострадали от хлопка газовоздушной смеси, разрушившего строение. фото из архива "КП" ЧП случилось в минувшую пятницу в полдень в городе Ленгер. В момент взрыва в продуктовом магазине находились двое: 59-летняя хозяйка торговой точки и ее пятилетняя внучка. Обе получили ожоги. У ребенка медики зафиксировали 6–7% ожогов лица, оценив ее состояние как средней тяжести. Девочке оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение. Бабушку госпитализировали в реанимационное отделение, где она получает необходимое лечение. Пока медики оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Практически сразу выяснилось, что здание в 2006 году было построено на подземной магистральной газовой трубе. Впрочем, владельцы магазина утверждают, что при строительстве никто им об этом не сообщил и якобы даже выдали все разрешительные документы. Об опасном соседстве хозяева узнали лет десять назад, когда начали регулярно получать предписания о необходимости сноса здания. По предварительной версии, причиной хлопка могла стать утечка газа из подземного магистрального газопровода. Глядя на последствия, уже сейчас совершенно очевидно, что хлопок был достаточно сильным. От взрыва выбиты окна и двери магазина, повреждена крыша, а складское помещение рухнуло. Обрушение произошло на всей площади здания, составляющей 60 кв. м. #взрыв #ЧП #Ленгер #продуктовый магазин