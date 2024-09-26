Идеи новаторов помогают людям с инвалидностью

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Насихат Оркушпаева, Астана

Молодые инженеры, специа­листы IT-сферы, стартаперы из разных регио­нов страны приехали в Астану, чтобы презентовать проекты по повышению качест­ва жизни людей с особыми потребностями и выиграть один миллион тенге. На эти деньги победители реализуют задумку, а в случае максимального успеха идею масштабируют на государст­венном уровне. Презентация сос­тоялась в рамках прошедшего в Астане хакатона проекта ITMLab.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель общественного фонда «ITeachMe» Центр развития компетенций» Захира Бегалие­ва и ее заместитель Светлана Пономарева не понаслышке знают, с какими проблемами сталкиваются­ лица с инвалидностью (ЛСИ). Это недоступность образования, сложности интеграции и коммуникации в общест­ве, неадаптированные сайты и приложения, ограниченная функциональность техсредств реа­билитации, отсутствие индивидуального подбора протезов и имплантов. Такие трудности 350 опрошенных летом этого года назвали самыми часто встречающимися.

Проведенное представителями фонда исследование показало, что болевые момен­ты требуют скорейшего разрешения. Так появилась идея об организации в Казахстане хакатонов проекта ITMLab. Первый из них прошел в Алматы. Тогда команды презентовали 28 идей, 11 из них вышли во второй тур. К примеру, учащие­ся представили специальную перчатку со встроенными контактами, которая помогала бы незрячим людям ориентироваться в общественных местах.

– ITMLab – площадка для реа­лизации идей, которые улучшат качество жизни лиц с инвалидностью. Хакатон проекта ITMLab объединяет лучшие умы Казахстана в области технологий, предпринимательства и науки для развития новой эпохи в сфере реабилитации людей с особыми потребностями. Первый хакатон состоялся в Алматы. Для большего охвата населения было принято решение провести аналогичный конкурс в столице. Мы хотим, чтобы под брендом Made in Kazakhstan создались уникальные изделия. Для таких, как я, прикованных к инвалидным коляскам, нужны современные решения, позволяющие упрос­тить, улучшить быт, – отметила Светлана Пономарева.

На первом этапе перед организаторами стояла задача выяс­нить, с какими труднос­тями сталкиваются ЛСИ. По результатам опросов было выделено 50 кейсов, которые объединили в восемь тематических категорий. Это нарушения слуха⁄речи; зрения; опорно-двигательного аппарата; транспорт и инфраструктура; средства реабилитации, протезирование, медицина; устройство для дома и повседневных задач; социализация и коммуникация; дети с инвалидностью. Второй этап – проведение хакатонов, третий – трекерство отобранных идей (развитие идей со специалистами), далее – презентация готовых планов и получение гранта в размере 1 млн тенге. Два завершающих пункта – это реализация идеи плюс тестирование прототипов, презентация готового продукта. Все этапы намерены завершить до конца этого года.

– Если вы хоть раз видели человека, который вынужден передвигаться при помощи инвалидной коляски, то понимае­те, как это физически сложно, учитывая вес технического средства. Однажды друг предложил создать электроприставку, автоматизирующую процесс передвижения инвалидного кресла. Устройство представляет собой два крепящихся к колесам двигателя и саму приставку, через которую человек может управлять всей конструкцией. Аналогичный продукт уже существует, однако он представляет собой электротягач, который тянет за собой человека в коляске. Наша задумка заключается в том, чтобы облегчить решение, – поделился идеей своей команды участник из Актобе, будущий магистр наук в области робототехники Рамазан Жылкайдаров.

Уникальность хакатонов в том, что в одном месте собираются лучшие умы в сфере технологий и инноваций, а также уже состоявшиеся специалисты в различных областях жизнедея­тельности – менторы и консультанты. Огромную помощь и поддержку оказывают люди с особыми потребностями, именно за их консультациями обращаются участники, поскольку главная задача проекта – соз­дать полезное и нужное изделие.

– Хакатон объединяет самых амбициозных, талантливых, креативных специа­листов из разных областей, – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, зачитавший приветственное слово руководителя ведомства.

В нем, в частности, говорится, что «хакатон – это не просто конкурс, а возможность воплотить в жизнь самые смелые идеи». Такие мероприятия позволяют идти в ногу с глобальными тенденциями, а представленные идеи, разработки и решения «могут стать основой для значительных изменений не только в нашей стране, но и за ее пределами».

Как добавил вице-министр, сейчас разрабатывается проект Концепции инклюзивной политики до 2030 года. В ближайшее время документ планируется опубликовать на сайте «Открытые НПА».

#инклюзия #инвалидность #идеи #ITMLab #новаторы

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