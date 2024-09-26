Идеи новаторов помогают людям с инвалидностью

Молодые инженеры, специалисты IT-сферы, стартаперы из разных регионов страны приехали в Астану, чтобы презентовать проекты по повышению качества жизни людей с особыми потребностями и выиграть один миллион тенге. На эти деньги победители реализуют задумку, а в случае максимального успеха идею масштабируют на государственном уровне. Презентация состоялась в рамках прошедшего в Астане хакатона проекта ITMLab.
Руководитель общественного фонда «ITeachMe» Центр развития компетенций» Захира Бегалиева и ее заместитель Светлана Пономарева не понаслышке знают, с какими проблемами сталкиваются лица с инвалидностью (ЛСИ). Это недоступность образования, сложности интеграции и коммуникации в обществе, неадаптированные сайты и приложения, ограниченная функциональность техсредств реабилитации, отсутствие индивидуального подбора протезов и имплантов. Такие трудности 350 опрошенных летом этого года назвали самыми часто встречающимися.
Проведенное представителями фонда исследование показало, что болевые моменты требуют скорейшего разрешения. Так появилась идея об организации в Казахстане хакатонов проекта ITMLab. Первый из них прошел в Алматы. Тогда команды презентовали 28 идей, 11 из них вышли во второй тур. К примеру, учащиеся представили специальную перчатку со встроенными контактами, которая помогала бы незрячим людям ориентироваться в общественных местах.
– ITMLab – площадка для реализации идей, которые улучшат качество жизни лиц с инвалидностью. Хакатон проекта ITMLab объединяет лучшие умы Казахстана в области технологий, предпринимательства и науки для развития новой эпохи в сфере реабилитации людей с особыми потребностями. Первый хакатон состоялся в Алматы. Для большего охвата населения было принято решение провести аналогичный конкурс в столице. Мы хотим, чтобы под брендом Made in Kazakhstan создались уникальные изделия. Для таких, как я, прикованных к инвалидным коляскам, нужны современные решения, позволяющие упростить, улучшить быт, – отметила Светлана Пономарева.
На первом этапе перед организаторами стояла задача выяснить, с какими трудностями сталкиваются ЛСИ. По результатам опросов было выделено 50 кейсов, которые объединили в восемь тематических категорий. Это нарушения слуха⁄речи; зрения; опорно-двигательного аппарата; транспорт и инфраструктура; средства реабилитации, протезирование, медицина; устройство для дома и повседневных задач; социализация и коммуникация; дети с инвалидностью. Второй этап – проведение хакатонов, третий – трекерство отобранных идей (развитие идей со специалистами), далее – презентация готовых планов и получение гранта в размере 1 млн тенге. Два завершающих пункта – это реализация идеи плюс тестирование прототипов, презентация готового продукта. Все этапы намерены завершить до конца этого года.
– Если вы хоть раз видели человека, который вынужден передвигаться при помощи инвалидной коляски, то понимаете, как это физически сложно, учитывая вес технического средства. Однажды друг предложил создать электроприставку, автоматизирующую процесс передвижения инвалидного кресла. Устройство представляет собой два крепящихся к колесам двигателя и саму приставку, через которую человек может управлять всей конструкцией. Аналогичный продукт уже существует, однако он представляет собой электротягач, который тянет за собой человека в коляске. Наша задумка заключается в том, чтобы облегчить решение, – поделился идеей своей команды участник из Актобе, будущий магистр наук в области робототехники Рамазан Жылкайдаров.
Уникальность хакатонов в том, что в одном месте собираются лучшие умы в сфере технологий и инноваций, а также уже состоявшиеся специалисты в различных областях жизнедеятельности – менторы и консультанты. Огромную помощь и поддержку оказывают люди с особыми потребностями, именно за их консультациями обращаются участники, поскольку главная задача проекта – создать полезное и нужное изделие.
– Хакатон объединяет самых амбициозных, талантливых, креативных специалистов из разных областей, – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, зачитавший приветственное слово руководителя ведомства.
В нем, в частности, говорится, что «хакатон – это не просто конкурс, а возможность воплотить в жизнь самые смелые идеи». Такие мероприятия позволяют идти в ногу с глобальными тенденциями, а представленные идеи, разработки и решения «могут стать основой для значительных изменений не только в нашей стране, но и за ее пределами».
Как добавил вице-министр, сейчас разрабатывается проект Концепции инклюзивной политики до 2030 года. В ближайшее время документ планируется опубликовать на сайте «Открытые НПА».