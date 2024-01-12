«Имеем то, что имеем»: экс-чиновник прокомментировал гибель лебедей в Актау

Фото: facebook.com/aituar.tuganbekov

На видео, размещенном в Facebook, бывший чиновник рассказал, что в 2020 году к нему поступил на согласование проект, касающийся оценки воздействия на окружающую среду деятельности близлежащего отеля Rixos. Однако сегодня стало очевидно, что множество загрязнителей в черте города и необдуманный сброс воды в водоем могли привести к фатальным последствиям.

«Предполагалось так, что Rixos берет воду из Каспийского моря. Эту влагу он использует для своей деятельности, затем у них есть определенные фильтры. А потом ее же нужно куда-то сливать, и они предлагали, что будут сливать в озеро Караколь, которое находится через дорогу. И в этом проекте было указано, что там будет стоять какой-то «суперский» фильтр, и в озеро будет сливаться чуть ли не святая вода, такая суперчистейшая. Но на тот момент я сам не согласился и не одобрил этот проект, но затем Rixos подключил свои связи. Я лично не подписывал этот документ», — посетовал Айтуар Туганбеков.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе обсуждения выступал с некоторыми инициативами. Однако его голос не был услышан. В доказательство своих слов он предоставил скриншоты постов, опубликованных несколько лет назад.

«Теперь надо посмотреть на отрицательную деятельность и принять меры. Лично я тогда предлагал им так: через 1,5-2 километра есть отстойник, прокладывайте туда хотя бы пластиковые трубы, но сливайте туда. Но для них это было дорого, собирались уже делать открытие. Теперь имеем то, что имеем», — заключил спикер.

Напомним, 21 декабря 2023 года поступило первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь.Затем в Минэкологии проинформировали, что численность мертвых птиц на озере Караколь превысила 800 особей. Ранее также сообщалось, что экологи назвали причиной смерти лебедей птичий грипп. Отметим, что в ведомстве уже предупреждали о превышении загрязняющих веществ в озере Караколь. В связи с этим в отеле Rixos Aktau проведут внеплановую проверку. После проверки в отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры реагирования и возбуждены административные дела.