Тушки-лебеди

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Птичий грипп обнаружили экологи
у погибших лебедей на озере Караколь.

Мертвых лебедей на озере Караколь нашел мангистауский блогер во время съемок с высоты. Кадры, которые всех потрясли, в итоге привели к специальному расследованию. Сотрудники департамента экологии, лесного хозяйства, а также специалисты ТОО «МАЭК Казатомпром» незамедлительно поехали на место гибели птиц.

В своей публикации блогер утверждал, что погибло более ста особей. Именно поэтому он решил привлечь внимание общественности к данной теме и разобраться в ситуации.

– Приехал на озеро, чтобы сделать красивое видео лебедей, я очень люблю их снимать. Запустил дрон и заметил на берегу тушки мертвых птиц. Сначала немного, потом поднялся выше и к своему ужасу обнаружил, что вся береговая линия ими заполнена. Я насчитал не меньше ста лебедей, – рассказал блогер Азамат Сарсенбаев.

Озеро Караколь – искусственный источник, который каждый год притягивает перелетных птиц. По данным экологов, в этом сезоне здесь зимуют до 10 000 особей. Известие о массовой гибели птиц стало основой для расследования. Специалисты взяли пробы воды и воздуха. Изучили тела погибших птиц. Правда, ни о какой сотне, говорят экологи, речь не идет. На озере нашли с десяток погибших лебедей, это молодые особи, за­явили в департаменте. Лабораторных отклонений в воздухе не нашли. Изначально экологи сделали вывод: смерть носит природный характер. Вероятнее всего, резкое похолодание до -15 в начале зимы стало фатальным.

– По предположению специалистов, погибшие особи – первогодки. Они не набрали достаточное количество жира, подвели погодные условия. Добывать пищу в условиях холода и заледенения озера стало практически невозможно. Это и стало причиной гибели. Так бывает. Природные, естественные процессы, – заявил руководитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Токенов.

Однако уже через несколько дней выяснилось, что к «естественному отбору» гибель птиц имеет небольшое отношение. Пробы с тушек показали – лебеди были заражены птичьим гриппом.

«Мои опасения подтвердились… В крови тушек лебедей обнаружили птичий грипп. К сожалению, падеж лебедей в Мангистауской области будет только расти. И еще данный вирус угрожает хозяйствам, у которых есть домашние птицы», – написал в своем блоге Азамат Сарсенбаев.

Опасения этот факт вызывал еще и по той причине, что тушками мертвых лебедей на озере питались краснокнижные хищники.

Ситуацию прокомментировали в Комитете ветеринарного конт­роля и надзора Казахстана. Здесь сообщили о вспышке птичьего гриппа в Мангистауской области.

«Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ «Национальной референтный центр по ветеринарии», дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана», – сообщает Комитет ветеринарного контроля и надзора РК.

Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц, находящегося в зонах риска. Также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.

– В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефаб­риками усилены ветеринарные мероприятия, в том числе исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде, – добавили в комитете.

По данным специалистов, эпизоотическая ситуация по гриппу среди домашних птиц в республике стабильная. Среди домашних пернатых признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята под контроль.

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