Имена остаются в народе

Эта женщина была не только любимой и преданной супругой видного общественного и государственного деятеля Темирбека Жургенова, 125-летие которого отмечается в Казахстане в текущем году, но и талантливым, заслуженным врачом.

Дамеш Жургенова, в девичестве Ермекова, родилась в октябре 1905 года в Каркаралинском районе Карагандинской области. По совету своего дяди она поступила на медицинский факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте и окончила его в 1929 году, в 1930-м завершила аспирантуру.

В 1933 году Дамеш Амирхановну назначили на должность ассистента кафедры внутренних болезней Казахского государственного медицинского института. В августе 1937-го муж ее Темирбек Жургенов – народный комиссар просвещения КазССР – был арестован. В марте 1938-го его осудили и расстреляли. Погибли от рук НКВД его отец и три брата.

Не успев оправиться от ареста мужа, Дамеш Жургенова сама заслушала приговор: восемь лет исправительно-трудовых работ как член семьи изменника Родины. И 33-летнюю Жургенову отправили в АЛЖИР. Освободили ее в 1945-м, но она осталась еще на два года работать врачом в поликлинике лагеря.

С 1947-го она снова работает в клинике КазГМИ, затем служит врачом в санатории «Боровое» и в городе Караганде.

Дамеш Жургенова пережила не только потерю любимого мужа и заключение в лагере. Единственный сын Шоратай умер в Ташкенте во время учебы. Младший брат Дамеш в годы Великой Отечественной войны добровольно отправился на фронт и не вернулся.

Полностью Дамеш Жургенову реабилитировали только в 1957-м, после чего она начала процесс реабилитации супруга. В 1966-м получила звание заслуженного врача КазССР. В 1990 году Дамеш Жургеновой не стало.

– Конечно, это важно и показательно, что в нашем городе одна из улиц получила имя легендарной женщины, – считает житель Кызылорды Айт­бай Кожаков. – Имена таких людей, как Дамеш Жургенова, должны жить в истории, она – пример стойкости и стремления к образованности для нынешних казахстанок. Жургенова – идеал женщины своего поколения.

А в Областном историко-краеведческом музее Кызылорды организована выставка, посвященная 125-летию Темирбека Жургенова. На ее открытии присутствовали представители интеллигенции, писатели, деятели культуры региона, журналисты и студенты. Открыли выставку руководитель областного управления культуры и спорта Мира Казбекова и председатель Общественного фонда имени Темирбека Жургенова Сапен Ансатов. Они рассказали о заслугах Жургенова, о том, сколько важных и нужных дел он успел сделать для казахского народа за свою короткую жизнь.