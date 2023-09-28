Индустриально-сырьевой фундамент экономики

Действительно, этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики. Казахстан по запасам цинка, вольфрама и барита занимает первое место в мире. Велик минерально-сырьевой запас ГМК республики и по ряду других важнейших металлов: у нас второе место по разведанным месторождениям серебра, свинца, хромитов, урана, третье – по меди и флюориту, шестое – по запасам золота.

Более того, республика считается крупнейшим производителем урана (первое место в мире), рения (второе-третье места), титановой губки (второе место).

Лидирующие позиции Казахстан удерживает и в сфере производства бериллия (первое-четвертое места), ферросплавов, тантала, ниобия, галлия (третье место). На этом фоне оценка объе­мов производства более распространенных металлов выглядят сравнительно скромнее, но тоже внушительно: ванадия и висмута (пятое и шестое места соответственно), рафинированной меди, цинка, кадмия (шес­тое-седьмое места). Замыкают этот перечень с 11-м местом в мире добыча угля, с 12-м – железной руды, 17-м – неф­ти и газа...

На долю ГМК приходится 16% ВВП, 25% – в общем промышленном производстве, 48% – в производстве продукции обрабатывающей промышленности, более 20% – в экспорте страны.

Совместно с горно-химичес­ким, нефтегазовым, теплоэнергетическим комплексами ГМК образует мощный минерально-индустриальный мегакомплекс, на использовании продукции которого зиждется вся промышленность и экономика республики.

Не случайно в нынешнем Послании Президента Касым-Жомарта­ Токаева подчеркнуто, что «задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной... Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удоб­рений, максимально задействовать свое сырье, свои кадры и товары. Другими словами, все то, что называется внутренней ценностью».

Для осуществления этих намерений Глава государства поручил Правительству «в кратчайшие сроки модернизовать систему управления горнорудным сектором», мотивируя это тем, что «в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий, в связи с чем ситуацию нужно срочно менять».

Одной из приоритетных задач Президент назвал освоение залежей редких и редкоземельных металлов (РЗМ), по сути превра­щающихся в «новую нефть». Материалы, содержащие примеси РЗМ, обладают превосходными свойствами. Они коренным образом переформатируют элект­ротехнические, физико-механические характеристики конструкции. Этот блестящий эффект зафиксирован и признан во всем мире.

Все инновационные решения в области космической, ракетной техники, атомной, водородной энергетики, нанотехнологий, медицины, биотехнологий, коммуникаций основаны на использовании высокотехнологичных сплавов с нужными характерис­тиками. В мире инновационных и высоких технологий широкое применение нашли следующие редкие и редкоземельные металлы: индий, иридий, скандий, рутений, рений, палладий, осмий, лютеций, цирконий и другие.

Проблема комплексного и полного использования полезных ископаемых подразумевает и извлечение из базового сырья РЗМ для обеспечения потребностей новых технологий в высокотехнологичных металлах и сплавах. Эффективное решение этой двуединой задачи становится главным приоритетом наук о Земле.

Указанные в Послании Президента РК задачи непосредственно относятся к ученым Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева и других профильных научно-исследовательских организаций, ибо наша работа связана с разведкой, добычей, переработкой природных ресурсов и получением из них конечной готовой продукции требуемого качества.

В настоящее время фундаментальные и прикладные исследования учеными КазНИТУ им. К. Сатпаева проводятся по 38 проектам грантового и программно-целевого финансирования.

В Казахстане практически нет обособленных месторождений РЗМ. В своем большинстве они содержатся в составе руд черных, цветных, благородных металлов, в уране, угле, нефти. К примеру, месторождения руд цветных металлов содержат в своем составе более 20 важнейших благородных и редких металлов (от золота и платины до палладия и рения).

Учеными Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева, РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального

сырья РК» совместно с производственниками успешно освоены некоторые технологии извлечения РЗМ из медных, свинцовых, цинковых и других концентратов, а также из урановой руды, угля и нефти.

Однако на большинстве горно-металлургических предприятий Казахстана среднего масштаба сопутствующие профильным металлам драгоценные полезные компоненты (платина, золото, палладий, рений, осмий, таллий и другие) зачастую не извлекаются из сырья, а попросту­ сбрасываются в шламонакопители и отвалы обогатительного и металлургического производств. А на тех предприятиях, где отдельные редкие и редкоземельные металлы все же получают, коэффициент их извлечения в концентрат очень низок (около 0,4%).

Такое положение связано с тем, что при утверждении запасов попутные полезные компоненты часто не оцениваются и не ставятся на баланс. К недропользователям не предъявляются требования по извлечению полезных компонентов, выявленных в процессе эксплуатации месторождений. Кроме того, горнорудные и металлургичес­кие предприятия не заинтересованы в этом.

В то же время передовой опыт компании «Казцинк» и теоретические исследования показывают, что за счет разработки и внедрения инновационных технологий и технических средств нынешний уровень извлечения благородных и редких металлов можно поднять в 2–2,5 раза, а профильных металлов – в 1,5 раза.

При этом совокупный доход от сбыта сопутствующих благородных и редких металлов будут превышать доходы от профильных металлов (меди, алюминия, цинка, свинца) в 10–15 раз. Судите сами: при стоимости тонны меди в 8 300 долларов, цинка, алюминия, свинца – в 2 500, грамм золота, платины, палладия, рения стоит 50–60, иридия – 133, родия – 262 доллара США.

При комплексном использовании руд нынешний размер доходов от сбыта продукции отечественного ГМК можно поднять, по крайней мере, в 10 раз, используя при этом десятикратно меньшие объемы руды. По-другому говоря, имеющийся потенциал геологических ресурсов можно поднять на порядок и во столько же снизить экологические нагрузки на окружающую среду.

В целом многокомпонентные рудные месторождения Казахстана совместно с урановым и техногенным сырьем составляют стабильные источники промышленного производства благородных, редких и редкоземельных металлов. Новые технические средства и технологии, адаптированные к природным и технологическим свойствам минерального сырья, обеспечат высокий уровень извлечения этих металлов.

Для масштабного внедрения мероприятий по повышению комплексности использования минерального сырья надлежит на законодательном, государственном уровне решить вопрос о разработке и внедрении экономических рычагов, призванных стимулировать извлечение из руд максимального объема сопутствующих и особенно ценных полезных компонентов, спрос на которые многократно возрастает в связи с потребностями высоких технологий.

Таким образом, разработка и внедрение новых наукоемких технологий добычи и переработки минерального сырья, более полного извлечения полезных компонентов (редких и редкоземельных металлов) из естественных и техногенных месторождений, представляет собой вклад ученых в реализацию части «экономического курса Справедливого Казахстана».