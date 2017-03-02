Информационную систему учета нефти внедрят в Казахстане

Фото с сайта primeminister.kz
В 2017 году начнется подготовительная работа по внедрению информационной системы учета нефти (ИСУН) для автоматизированного сбора, обработки, хранения, использования данных.Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz
.
"В 2020 году система будет работать в полную мощь", – сказал глава Минэнерго на пресс-конференции в Правительстве РК.
Министр отметил, что в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, ведомство намерено направить свой потенциал на внедрение высоких технологий. В связи с этим намечены шаги по технологическому обновлению. Одним из этих шагов является внедрение ИСУН.
Новая система позволит провести модернизацию и автоматизацию учета объемов добычи и оборота нефти, учета всех технических потерь, возникающих при обороте нефти.
Этапы внедрения системы: 2017–2018 годы – создание, корректировка законодательства, 2018–2019 годы – внедрение, 2020 год – запуск.
На реализацию проекта потребуется около 2,7 млрд тенге. Проект ИСУН включен в программу "Информационный Казахстан-2020".
Также Бозумбаев рассказал о том, что в ближайшее время министерство намерено активизировать программу "Интеллектуальное месторождение". Это, по его словам, позволит автоматизировать производство, увеличить добычу нефти на 2–5%, сократить расход материалов и оборудования до 10%, повысить энергоэффективность на 20%.
В планах Минэнерго – внедрение электронных торговых площадок для реализации сжиженного газа и электронной системы отчетности в Единой информационной системе охраны окружающей среды.
Кроме того, в 2017 году ведомство планирует разработать и утвердить Правила подключения абонентов к газоснабжению. После чего прием и обработка заявок на подключение абонентов к газоснабжению будут вестись в онлайн-режиме.