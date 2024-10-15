Информационные технологии и инновации делают образование более эффективным

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На фоне поставленных Президентом задач по обеспечению экономики страны квалифицированными кадрами и повышению ответственности образовательных организаций необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов обретает еще большую актуальность. В числе главных вопросов, которые стоят перед руководством высших учебных заведений, педагогической общественнос­тью, – как вести качественную подготовку кадров в динамично меняющемся мире, где цифровые технологии играют ключевую роль, каким образом адаптировать учебные программы под современные тренды, что нужно для повышения качества усвоения знаний студентами.

Об этих ключевых моментах мы говорили с участниками VIII Центрально-Азиатского международного форума «Повышение качества образования как феномен стратегического развития вузов в информационном пространстве», организованного независимым агентством аккредитации и рейтинга IAAR. Отметим, что это агентство проводит международную аккредитацию вузов по стандартам обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования ESG и Всемирной федерации медицинского образования WFME в 15 странах мира. На сегодняшний день аккредитовано свыше 270 организаций образования, более 5 тыс. программ, в числе которых 543 медицинские образовательные.

Алина Жумагулова, генеральный директор IAAR:

– Интеграция медицинского образования, науки и практики является ключевым фактором в обеспечении высокого качества медпомощи с одной стороны и важным шагом на пути создания высококвалифицированной медсистемы, способной эффективно реагировать на вызовы современности – с другой. Основные направления интеграции включают в себя повышение качества обучения, потенциал развития профессорско-преподавательского состава, применение симуляционных технологий и укреп­ление связи между теорией и практикой. Для повышения качества необходимо обновление программ с акцентом на междисциплинарное обучение, внедрение современных методов оценки знаний. Не менее важно организовать тесное сотрудничество между вузами и медучреждениями для прохождения практики студентами.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения:

– Президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании было отмечено, что для повышения конкурентоспособности отечественного здраво­охранения важно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей, что весьма отрадно. То, что Глава государства уделил данному вопросу особое внимание, уже является для нас большой поддержкой. Было дано поручение по пересмотру и внедрению дифференцированного подхода в системе медицинского образования.

Сегодня нам необходимо обеспечить триединство образования, науки и практики. Это, безусловно, равняется качеству обучения и медслужбы в целом. В настоящее время на постоянной основе совершенствуются образовательно-медицинские программы, введена система независимой экзаменации студентов и профессорско-преподавательского состава, развиваются академическая мобильность, научные стажировки, совершенствуется инфраструктура в плане создания нескольких университетских клиник для медвузов нашей страны. На сегодняшний день принята Концепция инфраст­руктурного развития системы здравоохранения Казахстана, где ключевым моментом является создание университетских клиник. К примеру, при карагандинском медвузе планируется создать университетскую клинику на 300 койко-мест.

Аскар Хикметов, ректор Astana IT University:

– В 2020⁄2021 учебном году все мы столкнулись с массовым переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Тогда активно развивались онлайн-платформы и применялись цифровые решения для учебного процесса. В 2021⁄2022 году внедрялись гибридные модели с применением онлайн- и очного форматов обучения. В 2022⁄2023 годах наблюдается глубокая интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс, высок интерес к виртуальной и дополненной реальностям. Новой образовательной экосистемой отличается 2023⁄2024 учебный год.

Получается, за четыре года, а ведь именно столько лет требуется для подготовки бакалавра, парадигма образования поменялась несколько раз. Как адаптироваться вузам, как замерять качество образования при быстрой смене трендов? Нужно уже сегодня понимать то, кого мы будем выпускать через четыре года. Важно уметь быстро адаптироваться под изменения образовательной среды.

Дархан Ахмед-Заки,вице-министр науки и высшего образования Казахстана:

– Повышение качества подготовки педагогических кадров осуществляется по трем направлениям. Первое – обеспечение регионов, включая Астану, педагогическими кадрами в соответствии с их потребностями. Для подготовки педагогов для столицы планируем запустить программы совместно с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая и Евразийским национальным университетом имени Льва Гумилева.

Второе – переподготовка педагогов новой формации. Разработано 30 новых инновационных образовательных программ, для их масштабирования с 1 сентяб­ря текущего года по республике обучаются 1 800 преподавателей из 49 вузов. В этих программах основное внимание уделяется развитию исследовательских и цифровых компетенций студентов.

В рамках третьего направления ведется работа по ранней проф­ориентации и обучению профессиональных консультантов. Усиливается практико-ориентированный характер обучения педагогов и модель их переподготовки через курсы PGCE. Представителями министерства выполняются поручения Главы государства по развитию искусственного интеллекта.

На сегодняшний день по специальностям в области искусственного интеллекта обучаются 2 196 человек. 17 вузами внедрены 15 образовательных программ по ИИ. Данные программы разработаны с привлечением зарубежных вузов-партнеров и на основе профессионального стандарта «разработка приложений искусственного интеллекта». Разработан межвузовский стандарт по применению ИИ в системе высшего и послевузовского образования. Кроме того, имеется новая национальная модель инженерного образования, которая состоит из нескольких направлений. Это не только подготовка кадров по междисциплинарным программам, но и пересмотр образовательных программ, в рамках которого обучающиеся могут получить квалификационный сертификат, начиная со второго-третьего курса. Также следует сказать о разработке образовательных программ по подготовке кадров в области искусственного интеллекта на базе трех вузов с привлечением зарубежных университетов-парт­неров. Данная практика будет распространена на все университеты страны.

Казахстан последовательно внедряет международные стандарты и руководства по обеспечению качества ESG на законодательном и институциональном уровне. На сегодняшний день институциональную и специализированную аккредитацию проводят шесть казахстанских и шесть зарубежных аккредитационных агентств, все гражданские вузы прошли институциональную аккредитацию, 70% образовательных программ – специализированную аккредитацию, из них 9,1% – на международном уровне.

Бакытжан Жумагулов, президент Национальной инженерной академии РК:

– Сегодня система образования как в нашей стране, так и во всем мире развивается высокими темпами, соответствуя быстро меняющимся требованиям. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает акцент на качестве системы образования, повышении ее конкурентоспособности, росте экспорта образовательного сектора. Мы все с вами являемся свидетелями проводимых преобразований. Это, к примеру, открытие в нашей стране филиалов зарубежных вузов. Мне особенно импонирует то, что в республике уделяется пристальное внимание подготовке инженерно-технических кадров.

До 1960 года стоял вопрос о том, как получить высшее образование. После появилось понятие, связанное с качеством обучения. Реформы системы образования, как известно, начались 25 лет назад. Тогда мы даже не знали, как проводить аккредитационные процедуры. Было нелегкое время, никто не хотел менять устоявшуюся сис­тему. Нам удалось закрепить аккредитацию на законодательном уровне и полностью отказаться от аттестации высших учебных заведений. Сегодня действуют 12 аккредитационных агентств, входящих в реестр Министерства науки и высшего образования. Отмечу, что одним из ведущих международных агентств является независимое агентство аккредитации и рейтинга IAAR.

Рахман Алшанов, президент Ассоциации вузов Казахстана:

– Вузы Центрально-Азиатского региона устремлены в будущее: устанавливаются международные связи, расширяются образовательные программы. Не секрет, что регион считался сырьевым придатком Советского Союза, но сегодня экономика ЦА модернизируется. Система вузовского образования совершенствуется и в Казахстане. Свои филиалы открывают иностранные учебные заведения. Это хорошо, но нужно детально изучить, какие цели преследуют зарубежные представительства и соответствуют ли их стандарты преподавания нашим, отечественным.

Главное, чтобы выпускники таких вузов завтра не столкнулись с трудностями при трудо­устройстве. В Индии, к примеру, выражают определенную тревогу относительно качества высшего образования в вузах Центральной Азии. Многие университеты увлеклись количеством абитуриентов. Медики, получившие дипломы, проходят аккредитацию на родине. Их проверяют на знания практических основ.

Еще один вопрос, требующий рассмотрения, – деятельность центров по присвоению квалификаций. Мы в дипломах ее не указываем. А ведь работодатель имеет на руках реестр квалификаций Минтруда, который не совпадает с реестром образовательных программ. И это не считая того, что в регионах нужны вузы. Почему выпускники не возвращаются в аулы? Они получают образование в мегаполисах, где и остаются.

Повышение качества образования в вузах играет ключевую роль в стратегическом развитии образовательной системы. Это предполагает гибкость и готовность к изменениям, что является залогом успешного образования в будущем. В общем, сочетание технологий, инноваций и постоянного обучения – это, безус­ловно, путь к качественному образованию.