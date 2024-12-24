Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ

На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной футбольной команды

Фото: Facebook Станислава Черчесова

Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности, заявили в Казахстанской федерации футбола, передает Kazpravda.kz

На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на страницах в социальных сетях.

Напомним, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу в июне этого года.

В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва) и «Динамо» (Дрезден).

В качестве тренера работал в таких российских командах, как «Спартак» (Москва), «Жемчужина», «Терек», «Амкар», «Динамо» Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую «Легию», сборную России и венгерский «Ференцварош».