Встреча в Париже завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих победителей Лиги чемпионов

Фото Reuters

Французский ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил на своем поле лондонский "Челси", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Счёт уже на десятой минуте открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола, поразив ворота соперника.

Лондонцы ответили на 28-й минуте — защитник Мало Гюсто подключился к атаке и восстановил равновесие. Однако незадолго до перерыва парижане вновь вышли вперёд: на 40-й минуте Усман Дембеле завершил быструю атаку, которая началась после сейва российского голкипера Матвея Сафонова.

Во втором тайме "Челси" снова сумел сравнять счёт — на 58-й минуте отличился полузащитник Энцо Фернандес. Тем не менее хозяева быстро вернули себе преимущество: на 74-й минуте точный удар нанёс Витинья.

Под занавес встречи ПСЖ окончательно снял вопросы о победителе. На 86-й минуте забил вингер Хвича Кварацхелия, а уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, грузинский футболист оформил дубль.

Ответная игра между "Челси" и ПСЖ состоится 17 марта на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.