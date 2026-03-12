ПСЖ разгромил «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футбол
89

Встреча в Париже завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих победителей Лиги чемпионов

Фото Reuters

Французский ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил на своем поле лондонский "Челси", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Счёт уже на десятой минуте открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола, поразив ворота соперника.

Лондонцы ответили на 28-й минуте — защитник Мало Гюсто подключился к атаке и восстановил равновесие. Однако незадолго до перерыва парижане вновь вышли вперёд: на 40-й минуте Усман Дембеле завершил быструю атаку, которая началась после сейва российского голкипера Матвея Сафонова.

Во втором тайме "Челси" снова сумел сравнять счёт — на 58-й минуте отличился полузащитник Энцо Фернандес. Тем не менее хозяева быстро вернули себе преимущество: на 74-й минуте точный удар нанёс Витинья.

Под занавес встречи ПСЖ окончательно снял вопросы о победителе. На 86-й минуте забил вингер Хвича Кварацхелия, а уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, грузинский футболист оформил дубль.

Ответная игра между "Челси" и ПСЖ состоится 17 марта на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

 

#ПСЖ #Лига чемпионов #Челси

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Сельские школы вышли на новый уровень
Музей справил новоселье
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Референдум: время сплоченности народа
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Как заработать на весне
Реализуя запрос на прозрачность
Устойчивость, баланс и развитие
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Курс на гуманизацию
Распоряжение Главы государства о назначении
Управлять природными ресурсами
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
В СКО готовятся к паводку
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по фу…
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
ФК «Ордабасы» отреагировал на массовую драку на матче молод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]