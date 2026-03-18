Игра на стадионе «Этихад» завершилась выездной победой «Реала» со счетом 2:1

В Манчестере состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» принимал испанский «Реал»

Уже на 20-й минуте хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной получил Бернарду Силва. На 22-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти и вывел «Реал» вперед. «Манчестер Сити» отыгрался в концовке первого тайма: на 41-й минуте результативным ударом отметился Эрлинг Холанд. На 90+3 минуте Винисиус оформил дубль и принес победу гостям.

Таким образом, «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, поскольку в первом матче мадридцы также победили «Манчестер Сити» (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде.