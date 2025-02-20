Инновации для реабилитации

фото Игоря Бургандинова

В Астане шесть самых лучших идей презентовали министру труда и социаль­ной защиты населения Светлане Жакуповой и другим представителям заинтересованных ведомств, а также спонсорам и общественникам.

Примерно за час до начала мероприятия в одном из залов Astana Hub появились первые участники проекта. В их числе – алматинские школьники Жания Шакирова и Акижан Татишев, которые создали устройство для слабовидящих и незрячих людей. Оно состоит из двух час­тей: датчика, выполненного в виде половины красного яблока, и smart-браслета. По словам разработчиков, сенсор вешают на шею, и он непрерывно скани­рует окружающее пространство, а браслет надевают на кисть руки. При обнаружении препятствия «зоркое око» подает сигнал на наручный аксессуар. Автору этих строк выпала честь протестировать изделие: легкость и простота в использовании – главное его преимущество.

– Социальный проект ITMLab – результат сотрудничества бизнеса, неправительственных организаций и государства. При поддержке компании Chevron ITMLab и те инициативы, которые были озвучены в части внедрения цифровых технологий в разработку технических средств реабилитации, находят поддержку. Мы станем свидетелями того, как молодежь участвует в этой разработке. Представленные инновации придут на помощь людям с инвалидностью для улучшения качества их жизни. В дальнейшем при поддержке бизнеса планируем шесть лучших проектов реализовать и запустить в массовое производство. Прежде чем говорить о промышленном изготовлении, изделиям нужно будет пройти процесс сертификации и стандартизации, – сказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, отметив, что проекты отбирали в первую очередь по принципу инновационности.

Не исключено, что те устройства, которые пройдут этапы сертификации и стандартизации, будут доступны на портале по обеспечению лиц с инвалиднос­тью средствами реабилитации.

В приветственном слове глава МТСЗН РК также отметила, что были проведены переговоры с Министерством промышленности и строительства. При поддерж­ке данного ведомства процесс изготовления инновационных проектов выйдет на значительно новый уровень, правда, до этого еще далеко: изделия нужно подвергнуть техническим испытаниям, а участникам получить соответствующие разрешительные документы.

– Осенью прошлого года мы собрали молодые умы – ученых, стартаперов, инженеров, чтобы они предложили свои инновационные решения в рамках реализации социального проекта ITMLab. К нам поступило более сорока проектов, из которых 19 получили мини-гранты на реализацию идей. В финальную часть прошли шесть команд. При разработке прототипов были, конечно, разные ситуации. Например, одна из команд изначально планировала создать вибрацион­ную перчатку для лиц с нарушением зрения. Однако на этапе тестирования была отмечена ее неэстетичность и сезонная предрасположенность: если зимой в перчатках удобно, то летом в них станет некомфортно. Тогда ребята быстро сориен­тировались и создали новый проект! – рассказала руководитель ОФ «ITeachMe», советник министра труда и социальной защиты населения Захира Бегалиева.

Во время презентации особый интерес вызвал экзоскелет и компактный тренажер для реабилитации, подходящий как для специализированных центров, так и для использования в домашних условиях. Для людей, имеющих проблемы со зрением, молодые изобретатели придумали электронную книгу с адаптивным дисплеем на основе метода Брайля. Также на суд зрителей представили оптимизированную электронную приставку для инвалидных колясок, износостойкие наконечники для белых тростей, приложение-переводчик с жестового языка в текст и наоборот, работающее в режиме реального времени.

Подробнее об этих проектах мы расскажем в следующих номерах «Казправды». Сейчас же подчеркнем: все участники говорили о важности социального проекта ITMLab и благодарили организаторов и спонсоров за возможность воплотить идеи в жизнь.

Также в ходе мероприятия глава ОО «Азиатское общество по правам инвалидов «Жан» Ильяс Фаткулин попросил министра труда и социальной защиты населения пересмотреть финансирование на закуп тростей в пользу увеличения суммы. На те средства, что заложены сегодня (чуть больше 6 тыс. тенге), приоб­ретаются изделия низкого качества, которые быстро приходят в негодность. По словам Светланы Жакуповой, с прошлого года в Казахстане уже идет большая работа по пересмотру перечня средств реабилитации.

По итогам финальной презентации присутствующие партнеры выразили готовность оказать необходимую поддержку участникам, а некоторые из них получили образовательные сертификаты.