Вейпы на 35 млн тенге пытались незаконно провезти в Казахстан иностранцы

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области выявили незаконную табачную продукцию на сумму более 35 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как уточняется, иностранные граждане Рябчиков А.Б. и Лейкин Г.В. в период с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения.

Мужчины завозили курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

«Незаконно ввезенная подакцизная продукция реализовывалась на территории области и в соседних областях Казахстана. При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 млн тенге указанные лица задержаны сотрудниками Костанайского департамента», — отметил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

По приговору суда они признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены к наказанию в виде штрафа.

В агентстве предупредили, что реализация табачных изделий и никотиносодержащих жидкостей разрешена на территории страны только при наличии уплаты соответствующих налогов и обязательной для данного товара маркировки.

#Костанайская область #контрабанда #иностранцы #табачная продукция #департамент АФМ

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