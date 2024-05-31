Институт коневодства создадут на базе актюбинской сельхозстанции

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Разведение лошадей в республике становится все более востребованным занятием

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время рабочей поездки в Актюбинскую область вице-премьер Серик Жумангарин посетил местную сельскохозяйственную опытную станцию (СХОС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодня это единственное в регионе научно-исследовательское учреждение аграрного профиля, имеющее разрешение на производство элитных и оригинальных семян зерновых, крупяных, масличных и кормовых культур для аграриев Актюбинской области. Сорта актюбинской селекции применяются также в других областях Казахстана и приграничных регионах России.

«Регион специализируется на кормопроизводстве и животноводстве. Наши сорта можно использовать и на корма, и на зерновые, так как при укосе они дают много белка и зеленую массу. Наше просо во всех зерносеющих регионах всходит. Из 20 сортов проса, зарегистрированных в Госреестре, 7 селекционированы актюбинскими учеными», — говорит главный экономист СХОС Галина Баранова.

Предприятие сейчас находится в сложном положении, обременено долговыми обязательствами. Из-за этого практически невозможно развиваться дальше, привлекать финансирование и коммерциализировать научные разработки. В скором времени для восстановления предприятия на его базе будет создан институт коневодства и кормопроизводства.

«Животноводство – одно из основных направлений сельского хозяйства, которому мы сейчас уделяем очень большое внимание. После создания института коневодства Актюбинская область станет центром изучения и развития породистых, спортивных лошадей, таких как костанайская, адайская, а также мясного направления», — отметил Серик Жумангарин.

На сегодня в республике представлено 14 пород лошадей. Наиболее распространенные – казахская лошадь типа джабе, мугалжарская и кушумская. Они успешно разводятся в разных областях страны.

В целом разведение лошадей становится все более востребованным занятием, а новые научные разработки и патенты, безусловно, будут способствовать развитию коневодческой отрасли.

#Актобе #институт #коневодство #сельхозстанция

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