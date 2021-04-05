Инструкторами не рождаются

Лучше гор могут быть только горы

Покорение вершин, горные походы, возможность побыть на­едине с природой и насладиться звенящей тишиной – именно за это ценят отдых в Казахстане иностранцы, которые преодолевают огромные расстояния, чтобы здесь, на казахстанской земле, ощутить гармоничное слияние с окружающим миром.

Около 20 лет горный гид Михаил Каймирасов водит людей по самым разным маршрутам. За эти годы он познакомил с родным краем огромное количество туристов, приобщил их к здоровому образу жизни, открыв для гостей и жителей Казахстана нашу удивительно многоликую страну с ее неповторимыми ланд­шафтами.

Михаил – разработчик 50 собственных маршрутов «Карты всех вершин Казахстана», в его профессиональном досье есть горные тропы для начинающих, для более опытных и настоя­щих мастеров альпинизма. На счету горного гида более 100 вершин и 500 восхождений в Заилийском Алатау, Центральном Тянь-Шане, Памиро-Алае, Джунгарском Алатау, Хибинах и Гималаях.

В качестве руководителя и главного гида он возглавлял около 70 многодневных турпрограмм (трекинги, сложные горные походы, альпинистские экспедиции, комбинированные туры по Казахстану). Причем надо учесть, что настоящий гид – это не только проводник, но и увлекательный рассказчик, владеющий интересной и познавательной информацией.

Михаил считает, что разнообразие и множество горных маршрутов вокруг мегаполиса позволяет алматинцам интерес­но отдохнуть в течение отпуска, не выезжая далеко.

Пандемия внесла коррективы в планы многих горожан, и они открыли для себя горы. Кстати, до начала пандемии в Алматы динамично рос поток туристов из Европы, чему способствовала отмена визового режима.

– Мы стали чаще водить организованные группы по близким и дальним маршрутам, очень популярны экскурсии в горы и среди алматинцев. Много стало туристов из других регионов республики, при этом основную часть сос­тавляют столичные жители. Если раньше мы в основном работали с иностранцами, то сегодня картина изменилась, – рассказывает Михаил. – У нас ярко выражена сезонность: летом мы можем осваивать дальние маршруты за 200–300 километ­ров от Алматы, а зимой – маршруты вблизи города.

Михаил отметил, что при желании можно месяц путешествовать по области в радиусе 500 км вокруг Алматы – увидеть Чарынские каньоны, пустыню Алтын-Эмель, застывший древний вулкан и меловые горы, наскальные рисунки в урочище Тамгалы-Тас. В Алматинской области находится Центральный Тянь-Шань, где расположена самая высокая вершина Казахстана – пик Хан-Тенгри.

Чтобы стать профессиональным горным гидом, нужны не год и не два, а десятилетия, о чем свидетельствует пример Михаила Каймирасова. Любовь к горам, которая зародилась у него в подростковом возрасте, переросла затем в дело всей жизни.

С трех лет маленький Миша ездил по экспедициям с дедушкой и бабушкой, к походной жизни был приучен почти с пеленок. Уже подростком в один прекрас­ный солнечный день, стоя на балконе, навел подзорную трубу на горные вершины, и ему очень захотелось на них побывать.

Осуществить свое желание впервые он смог в 13 лет, а уже через год стал ходить в горы самостоятельно, начав с обследования близлежащих ущелий. Постепенно маршруты усложнялись, шло изучение новых мест в окрестностях Каскелена, Аксая, Тургеня, Талгара.

Михаил признался, что чем больше узнавал о местных красотах, тем интереснее ему становилось, он стремился к поис­ку новых маршрутов даже в, казалось бы, уже исхоженных вдоль и поперек окрестностях Алматы. И это ему стало все чаще удаваться…

Имея многолетний опыт общения с туристами, он обозначил наши главные преимущества и проблемы.

– Нетронутая природа и отсутствие капитальных строе­ний – главный плюс наших гор, именно это привлекает зарубежных туристов. Но есть и проблемы – практически все пути к ущельям перекрыты шлагбаумами, за проезд требуют деньги. Другой пример: около Большого Алматинского озера сейчас строят плотину и под предлогом ремонта здесь перекрыли дорогу, причем работы могут затянуться еще на два года. Нужно также отметить низкую культуру хождения в горы. Не­удобно перед иностранцами, когда приводишь их к водопаду, а там куча мусора. Еще одна проблема – отсутствие туалетов, – говорит Михаил Каймирасов.

От кадров зависит все

Увы, инструкторов с большим опытом можно в республике пересчитать по пальцам. А как же путешествовать без них?

– В основном инструкторами становятся бывшие альпинисты или горные туристы, имеющие большой стаж хождения по горам, – рассказывает Михаил. – Кто-то занимается чистым альпинизмом и водит на горные вершины, кто-то выбирает более простые маршруты. К сожалению, в Алматы и в стране нет специальных курсов по подготовке горных гидов и инструкторов. Если мы хотим заниматься развитием туризма всерьез, то необходима целенаправленная подготовка таких специалистов с выдачей сертификатов, которые надо будет подтверждать.

Это довольно специфическая профессия. Сейчас появились гиды, которые сходили несколько раз в горы, узнали 3 маршрута и считают себя специалистами. Надо регулировать эту сферу через федерации альпинизма и туризма, считает Михаил.

Открываются фирмы-одно­дневки, которые после проведения трех лекций выдают своим слушателям некие сертификаты. Но курсы должны быть минимум двухлетние. Необходимы основательная теоретическая подготовка, знания по географии, психологии, экономике, коммуникациям. Надо уметь оказывать первичную медицинскую помощь, самому пройти все тропы и маршруты.

– Часто не могу никому доверить группу для похода даже в окрестностях Алматы, поэтому задумываюсь о подготовке кад­ров. Курсы можно открыть на базе профильного вуза, разработать программу. Это ведь еще и интеллектуальная профессия. Гид, по сути, является лицом страны, он должен держать в уме большой объем информации, уметь ее преподнести, быть коммуникабельным и культурным. Не нужно забывать и о большой ответственности за безопасность людей, – говорит Михаил.

Поинтересовалась у него и отношением к современной инфраструктуре отдыха.

– Конечно, где-то в горах нам не нужны отели, капитальные сооружения. Но перемены все же происходят. Вблизи наших главных туристических достопримечательностей – на Кольсайских озерах, в районе Чарына, Алтын-Эмеля – появились гостевые дома, хорошие дороги, в эту сферу все больше втягивается местное население, гостям демонстрируются национальные обычаи и традиции. В Алматы стало больше бюджетных отелей, хостелов, которые удовлетворяют спрос туристов. Кстати, иностранных туристов абсолютно не интересуют комфорт и дорогие отели, мы сразу из аэропорта уезжаем в горы.

Больше всего их привлекают тишина и отсутствие людей. В Алматы они обычно заезжают на обратном пути – для ознакомления с городом достаточно одного дня.

– Считаю, что прекращение стройки в урочище Кок-Жайляу было правильным решением. Сегодня плато посещает много людей, как следствие, появилась уйма мусора, кто-то заезжает на машинах. Возможно, там надо создать небольшой парк с наб­людателями, убирать территорию, следить, чтобы не жгли костры, а иначе можно погубить природу, – продолжает Михаил. – Экологическое воспитание надо начинать буквально с детского сада. Недавно возил на Чарын семью из Германии и был поражен реакцией их шестилетнего сына, заметившего, как мама пытается выкинуть в окно автомобиля какую-то конфетную бумажку… Он чуть не заплакал: «Мама, не надо. Это природа, ее нельзя загрязнять».

По мнению Михаила, горы – это здоровье. Необязательно посещать дорогостоящие тренажерные залы, можно просто совершать восхождения, дышать свежим воздухом. Это намного полезнее для организма, который получает аэробную нагрузку.

– Как ни странно, но благодаря пандемии алматинцы стали открывать для себя горы и поняли полезность восхождений для здоровья. В Италии надо идти 3–4 дня, чтобы добраться до настоящих гор. У нас же одна из красивейших вершин в мире – пик Хан-Тенгри – находится в 300 километрах от Алматы. Мой самый любимый маршрут в Тургенское ущелье называется «Тургенская Гренландия» – местность расположена на высоте 3 000 метров на плоскогорье и напоминает что-то арктическое, оттуда виден пик Талгара, ледники, цветы, озера. Это летний маршрут, который очень любят иностранцы. А вообще наш край прекрасен в любое время года.