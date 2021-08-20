Семьей – по стране

Поехать решили на внедорожнике. И потому разговоры о плохой дороге, ремонте и прочих «прелестях» предполагаемого маршрута вначале не очень-то нас волновали.Но, как оказалось, зря. Ведь именно дороги в конечном итоге и стали той самой ложкой дегтя в череде беззаботных отпускных дней. Единственное, что не могло не порадовать, так это то, что ремонт хотя бы идет. И если сравнить с тем, что было два года тому назад (ездили в направлении Нур-Султан – Алматы), ситуация изменилась – отдельные участки уже готовы. Но в целом путешествие, да еще и с тремя детьми, не устающими спрашивать, долго ли еще ехать, было довольно утомительным.Впрочем, начнем по порядку. В планах у нас было пять остановок – Балхаш, Алматы, Алаколь, Семей и Баянаул. Первым делом раздобыли бумажный атлас автомобильных дорог (был опыт, когда, понадеявшись на Интернет, мы заблудились как-то в степи). Взяли все самое необходимое и не очень, помахали рукой бабуле и отправились в путь.До Караганды все было замечательно. Но после, как сейчас принято говорить, просто жесть.В итоге добрались до Балхаша только к вечеру, а он – огромный и прекрасный – встретил нас шумными перекатами волн. И даже на утро ветер был настолько сильным, что плавания как такового не получилось. Хотя детям плескаться в бушующем, но одновременно теплом и мягком озере очень даже понравилось.Что необычного я заметила в этот раз? В поселке Шубар Тубек переложили асфальт по основной дороге. Нарисовали даже разметку, которую, правда, никто из приезжих не соблюдает.А в остальном? В остальном – все по-прежнему. Все тот же мусор, те же подвыпившие туристы и те же пугающие расценки за самый минимум удобств. Но если вам повезло и вы еще ни разу не были на этом озере – обязательно съездите. Даже учитывая минусы туристического сервиса, уверена, вам все равно тут понравится.Дорога от Балхаша до Алматы была не менее тяжелой. Те же съезды, тот же ремонт и бесконечные «еще долго?». Но вишенкой на торте, уже на подъезде к городу (оставалось всего 150 км пути), стала поломка нашего верного друга. Хорошо, есть друзья в Алматы, которые сразу же выехали нам навстречу. Однако ждать в открытой, жаркой и пыльной степи все же пришлось немало.Правда, не все оказалось так страшно. Проезжающие машины, не все, конечно, но многие, останавливались – водители спрашивали, чем помочь.Кто-то оставил нам воду, кто-то – гаечный ключ, а пара пожилых людей накормила детей прямо там, на дороге, сладким и сочным арбузом.В Алматы мы нечастые гости. И потому этот город все время для нас – открытие.Итак, в этот раз решили пойти в Ботанический сад. Понравилось не только детям, но и взрослым. Раскинувшийся на более чем 100 гектарах земли, он поразил своей атмосферой спокойствия и уединенности в центре большого города. В Нур-Султане, к примеру, Ботанический – пока не сад, больше сквер. Хотя всему свое время, ведь алматинский был создан в 1932 году!– Вот липовая, кленовая, березовая, дубовая аллеи. Еще можно пройти к оранжерее…А вон белочка! – попытался было сориентироваться по карте мой младший сын, но переключился на маленького питомца ботсада.В общем, теперь, думаю, всем моим школярам будет о чем рассказать в сочинении «Как я провел это лето».…А еще мы проехали на территорию Аксайского ущелья, как говорят сами алматинцы, недооцененного местными любителями природы, которые чаще предпочитают Алма-Арасан, Кок-Тобе, Шымбулак. Здесь, кстати, расположена одна из самых колоритных исторических достопримечательностей региона – Аксайский православный мужской монастырь. Но увидеть его для нас не было самоцелью. Для коренных целиноградцев, где кругом только степь, важнее было подняться в горы: вдохнуть чистый воздух и полюбоваться открывающимися пейзажами.На Алаколь поехали по предписанному маршруту. Но, проезжая близ города Капшагая, не удержались и сделали остановку в ретросалоне «Тулпар». У старших мужчин в нашей семье отношение к автомобилям особое, а тут такое разнообразие!Как выяснилось, музей был открыт всего 2 года назад. А его основателем и руководителем является местный автолюбитель со стажем Муратбек Сиргебаев.– Все машины мы восстанавливали сами, практически с металлолома, – поделился хозяин автосалона. – А открытие приурочили к празднованию Дня Победы. Ленточку нам тогда перерезали ветераны войны – жители Капшагая.По его словам, все завертелось еще в 2000-х. Сначала была одна, потом две, затем три машины. И все восстанавливались за собственный счет, на голом энтузиазме.В ретросалоне сейчас 37 автомобилей, 12 мотоциклов и 10 велосипедов советского периода. Причем ни одна машина с буксиром в салон «не заходила». Все заезжали своим ходом. Это и «жигули» всех видов, и «москвичи», и представительские «Чайка», и «Волга», и «запорожцы», и, конечно же, «Победа»!– Даже один «Кадиллак» есть, – не без гордости говорит Муратбек Амантаевич. – Хотя для меня все машины дороги, у каждой своя изюминка.Для моей же 10-летней дочери машиной с изюминкой стала свадебная «Волга».– Только зачем туда куклу-то посадили? – спрашивала она.– …А как звонить по такому телефону? – перебивал ее младшенький, глядя на телефон той эпохи.К слову, в ретромузее собраны не только автомобили, но и все предметы быта советского периода – начиная с будильников и заканчивая пылесосами. Здесь были и значки, и радиомагнитолы, и советские игрушки, и телевизоры, и даже стиральные машины. В общем, будете на Капшагае – загляните в музей. Такое путешествие во времени будет вам по душе.В Алаколь мы приехали поздней ночью. И наверное, в этом была своя прелесть. Поскольку нам выдалась возможность насладиться великолепным видом восхода солнца на чудодейственном озере.Признаюсь, слышала об Алаколе много. Но вот поехать никак не получалось. Поэтому свежим взглядом смогла оценить не только просторы бескрайнего водоема, но и слегка прохладные и оттого еще более притягательные в жару воды Пестрого озера – Алаколь.А что касается сервиса... Конечно, и тут еще есть над чем поработать. Кстати, в отличие от Балхаша приезжим здесь предлагают жилье и питание – два в одном. Все-таки многие тут могут работать по полной только в купальный сезон.Как говорят местные, мы приехали не в самый пик, и потому нам еще, дескать, повезло – и со свободными домиками, и с ценами за проживание в них. Хотя с последним не соглашусь. Всего за 2 дня отдыха на Алаколе (а мы приехали в будние дни и заселились не в самый дорогой отель) нам пришлось выложить почти 100 тыс. тенге! И это не считая дополнительных расходов на развлечения.Последних здесь, к слову, тоже немало. Зазывалы на лодках и катерах подъезжают прям к берегу, чуть ли не разгоняя судном купающихся по сторонам.Еще тогда для себя отметила, как не боятся задеть кого-то? А по приезде домой услышала о трагедии, произошедшей на Алаколе. Женщина на гидроцикле наехала на 40-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Глава семейства погиб на месте, девочку госпитализировали…Слегка подуставшими мы отправились в город Семей, что расположен на берегах красавца Иртыша. Здесь расположен и знаменитый сейсмостойкий подвесной мост. Подобных мостов нет нигде в СНГ! Длина основного его пролета составляет порядка 750 метров, а общая и того больше – 1 086. Семейчане по праву считают его своей гордостью. Правда, на фоне такого моста старый, уже аварийный, выглядит весьма удручающе.Что мы отметили для себя? То, что Семей стоит будто бы на границе разных природно-климатических зон. Если на въезде – со стороны Алматы – была только степь, то при выезде – по направлению на Павлодар – сплошь и рядом леса, а еще полноводный Иртыш.Близко увидели мы Иртыш и в городе Павлодаре. Попасть на набережную и уж тем более окунуться в воды реки – не успели. Зато, погуглив немного, узнали, что существует много легенд, связанных с Иртышом.Так вот в одной из них говорится о богаче-старике Алтае, сторожить богатства которого было некому. Но вот у него появился сын. Рос он крепким и сильным. Да только тесно было такому молодцу в отцовском гнезде. Всю котловину изрыл он вдоль и поперек. За это его и прозвали Иртышом, то есть «землероем» («ер» в переводе с тюркского означает земля, «тыш» – роющий).– Попросил он отца отпустить его на волю. Но тот по-доброму не согласился. И тогда Иртыш решил убежать. Разгневался старик, разбушевался, но сына так и не догнал. А Иртыш, не оглядываясь, все бежал и бежал, – читаю я детям легенду, авось что-нибудь да останется в их головах.В общем, закончилось все встречей Иртыша и Оби, которые полюбили друг друга с первого взгляда и, слившись в единую реку, потекли к Ледовитому океану.А что до Павлодара, то надо сказать, что город приятно удивил множеством малых архитектурных форм, широкими проспектами и ярко раскрашенными домами. Здесь, кстати, дети впервые увидели чудо-машину – трамвай.И еще под конец настроение всем подняла дорога, точнее, ее состояние. Да, уже после Семея началась скоростная трасса. И мы поехали с ветерком по курсу на Нур-Султан.Правда, по плану у нас еще значилась остановка в поселке Баянаул. Но на щитке приборов было уже за 3 с половиной тысячи километров. Да и бесконечные «еще долго?» никто не отменял. В общем, решили оставить эту жемчужину Павлодарской области на следующий раз.А может быть, Баянаул станет началом нового путешествия?..