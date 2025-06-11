Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане

Цифровизация,Статистика
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Дана Аменова
корреспондент

Бюро нацстатистики представило промежуточные результаты проводимых реформ 

Фото: Бюро нацстатистики

В АСПИР РК состоялось совещание, посвященное дальнейшему курсу цифровой трансформации национальной статистики, сообщает Kazpravda.kz

По данным Бюро нацстатистики, цель реформы – внедрение цифровых решений на всех этапах статистической деятельности для повышения эффективности сбора и обработки данных, ускорения процессов, улучшения качества и доступности статистической информации.

Председатель Агентства Асет Иргалиев подчеркнул, что трансформация национальной статистической системы – не просто технологическое обновление ведомства.

«Это стратегический выбор государства, отражающий четкую политическую волю сформировать современную и достоверную инфраструктуру данных, на базе которой будет развиваться эффективная и транспарентная модель государственного управления», – сказал он.

Благодаря системной работе Бюро нацстатистики, Казахстан уверенно укрепляет позиции на международном уровне. Деятельность Бюро получила высокую оценку со стороны ООН, ОЭСР, МВФ, АБР и Всемирного банка.

В этом году завершается обзор национальной статистической системы ОЭСР, по итогам которого Казахстан станет полноправным членом Комитета по статистике и статистической политике ОЭСР – важный шаг на пути к углублению институциональной интеграции в мировое экспертное сообщество.

Казахстан входит в число первых государств, активно внедряющих альтернативные источники данных в официальную статистику. 

Сегодня традиционные методы оценки инфляции заменяются на автоматизированный мониторинг в режиме реального времени на основе фискальных чеков, рынок труда анализируется по данным пенсионных взносов, поведение потребителей отслеживается по банковским транзакциям, туристическая активность по данным мобильных операторов, урожайность через спутниковый мониторинг.

По словам руководителя Бюро Максата Турлубаева, эти инструменты позволяют получать более точные, оперативные данные, тем самым повышая качество государственного анализа и планирования.

«В результате цифровизации и оптимизации методов сбора данных Бюро удалось сократить количество форм по административным и ведомственным источникам на 33%, статистических форм – на 24%, повысить долю электронного сбора с 88% до 94%, кратно ускорить расчёт ключевых показателей ВВП, а также расширить использование административных и альтернативных источников. Интеграция с 19 информационными системами госорганов и автоматизация процессов существенно повысили эффективность сбора и обработки данных», – отметил в своем докладе глава Бюро.

Принятые в прошлом году изменения в Закон «О государственной статистике», наделили Бюро важной функцией по контролю и оценке качества данных через институт дата-контролеров. В рамках государственного контроля за административными источниками в 2024 году проведено 79 оценок качества, охватывающих 14 баз данных 10 государственных органов.

Кроме того, осуществлены 8 проверок центральных и 29 проверок местных исполнительных органов. В результате работы были выявлены системные ошибки в данных аграрного сектора.

«Во исполнение поручения Главы государства 1 августа 2025 года в Казахстане стартует сельскохозяйственная перепись, призванная обеспечить достоверную картину состояния сектора и заложить прочную основу для сельскохозяйственной политики. Согласно Плану реформ, на 2025-2027 гг. Бюро планирует обеспечить 100% сбор данных с помощью цифровых инструментов, запустить биржу данных, обеспечить полноценную систему автоматического контроля качества данных, создать инструменты ИИ для анализа статпоказателей, внедрить единую архитектуру хранения и обработки больших данных и геоинформационную систему для визуализации официальной статистической информации», – сказано в информации.

Резюмируя, председатель АСПИР Асет Иргалиев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему укреплению качества и достоверности данных, а также ускорению процессов внедрения инноваций в статистическую деятельность.

#статистика #Бюро нацстатистики #ИИ #данные #инструменты

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