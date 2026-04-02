Соединенные Штаты активизируют удары по Ирану в ближайшие две-три недели. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, которое было посвящено операции США и Израиля в Иране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Сегодня я могу сказать, что мы движемся к тому, чтобы вскоре достигнуть всех поставленных военных целей. Мы будем наносить по ним (по Ирану - прим. ТАСС) в течение двух-трех недель чрезвычайно сильные удары, мы отбросим их в каменный век", - сказал Трамп.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести мирные переговоры между воюющими странами в Туркестане. Об этом он заявил во время рабочей поездки, обращаясь к общественности региона.