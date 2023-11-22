Исполнение предвыборной программы президента РК: инвестиции и экономика

В своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил переход к новой экономической модели развития республики, где будет исключена недобросовестная деятельность монополистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

«Экономика будет демонополизирована, а государство заметно сократит свое присутствие в бизнесе. Снизится бюрократическое давление на честный бизнес. Все наши усилия будут направлены на стимулирование и защиту предпринимательства. Активизируем работу по возврату в нашу страну незаконно полученных и выведенных активов. Они будут работать на благо всего народа», – говорится в программе главы государства.

Таким образом, предвыборная программа президента нацелена на установление честных и четких правил в экономике. В частности, государство будет проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику, стимулировать внутреннее производство и несырьевой экспорт и так далее.

О работе в данных направлениях и по развитию экономики Казахстана в целом, проведенной за один год, читайте в очередном материале Primeminister.kz.

● За 2022-2023 годы привлечено $41,3 млрд прямых иностранных инвестиций.

● Проведен анализ потребности отраслей промышленности в базовых материалах, необходимых для производства продукции среднего и высокого переделов.

● Разработаны поправки в Закон РК «О промышленной политике», направленные на введение обязательств по поставкам сырья между отечественными производителями и субъектами промышленно-инновационной деятельности. Это позволит обеспечить полноценную загрузку предприятий обрабатывающей промышленности сырьем по доступным ценам.

● Внедрена Национальная система прослеживаемости, представляющая собой целый комплекс, обеспечивающий прозрачность реализации товаров от производителя до конечного потребителя.

● Продолжается системная работа по демонополизации экономики. По результатам работы Комиссии по демонополизации в республиканскую собственность приняты:

- пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО;

- 7 зданий, 162 железнодорожных пути и сооружения;

- автомобили, денежные средства и прочее имущество.

● Принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», ставший логическим продолжением экономических и политических реформ президента РК Касым-Жомарта Токаева. Его нормы будут применяться в отношении субъектов олигополии, которые сами имели административно-властные ресурсы или могли пользоваться такой поддержкой. В то же время интересы добросовестных инвесторов будут полностью защищены.

Создана Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра РК. В ее состав вошли общественные деятели с активной гражданской позицией, депутаты парламента и члены правительства.

На сегодняшний день государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн – активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии – $82 млн, из Лихтенштейна – $260 млн, из Гонконга – $2 млн.

Большое внимание уделяется пересмотру фискальной политики. Так, разрабатывается проект нового Налогового кодекса. В рабочую группу поступило около 1 тысячи предложений от экспертов, экономистов и представителей бизнес-сообщества.

Наряду с этим прорабатываются вопросы введения дополнительного акциза на предметы «роскоши». О необходимости рассмотреть такую возможность глава государства заявил в своем послании народу Казахстана.

● Долю теневой экономики к 2025 году необходимо снизить до 15% к ВВП, доведя ее до уровня стран ОЭСР. В 2022 году показатель скрытой от государства экономической деятельности в стране составил порядка 18,7% к ВВП (при плане 19,9%). Для выполнения целей, поставленных в предвыборной программе президента, был актуализирован Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.

Проводится работа по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. Создается благоприятная бизнес-среда для вывода предпринимателей из теневого сектора.

● Принят Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК». В рамках него для должников предусмотрены процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Внесудебное банкротство можно применить по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами при следующих условиях: долг не превышает 1,6 тысячи МРП (5 520 тысяч тенге в 2023 году); долг не погашается в течение 12 месяцев; отсутствует имущество; проведена процедура урегулирования с банком.

Процедуру судебного банкротства можно применить по долгам свыше 1,6 тысячи МРП и по всем видам долгов перед кредиторами.

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус «банкрот», поэтому на него не распространяются соответствующие последствия (нельзя брать кредиты в банках и МФО в течение 5 лет, можно пройти повторное банкротство только через 7 лет, финансовое состояние проверяется 3 года после банкротства).

На сегодня признаны банкротами 7,1 тысячи граждан с суммой задолженности более 11,3 млрд тенге.

● Начата тарифная реформа, основанная на принципах прозрачности, подотчетности и гласности всего процесса тарифообразования. Каждый этап регулирования сферы естественных монополий оцифрован в базе «Монополист». В электронный формат переведены и закупки предприятий.

Целевое использование средств казахстанских потребителей контролируется с привлечением общественности и технических экспертов. Если права потребителей были нарушены, для них вводятся временные компенсационные тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности.