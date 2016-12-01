​Источник «чистой» энергии для ЕХРО

С работой Первой ветровой элект­рической станции журналисты рес­публиканских СМИ смогли ознакомиться более детально, побывав на этой площадке в рамках выездной встречи с участием представителей бизнес-сообщества, Министерства энергетики и Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана.

За последние годы в рамках Государственной программы «Нұрлы жол» в электроэнергетической отрасли реализуется целый ряд масштабных проектов, связанных с созданием эффективной системы генерации и распределения электро­энергии для сбалансированного энергообеспечения всех регионов страны. Среди них – и проекты ВИЭ, воплощение которых происходит в соответствии с принятой концепцией по переходу Казахстана к «зеленой» экономике. На сегодня один из крупных объектов «зеленой» энергетики в Казахстане – ветро­электрическая станция Ерейментау. Она вступила в строй в прошлом году и подключена к распределительным электролиниям компании KEGOC. В целях развития рынка «зеленой» энергии компанией KEGOC создан расчетно-финансовый центр, который на централизованной основе обеспечивает закуп всей энергетической продукции, генерируемой солнечными и ветряными электростанциями в Казахстане.

Следует отметить, что место дислокации нового энергетического комплекса выбрано далеко не случайно. В зоне Ерейментауского мелкосопочника располагается один из самых сильных по интенсивности ветровых коридоров региона, который мог бы претендовать на родство с Джунгарским коридором, где вет­ры настолько сильные, что это зачастую приводит к эрозии почвы.

Говорят, одно можно выпросить, а много – даст только труд. С этой истиной на устах выросло не одно поколение жителей Ерейментау­ского района, богатого своими традициями, в том числе славным аграрным прошлым и еще более весомым настоящим и будущим. Сегодня ерейментаусцы гордятся своей ВЭС и шутят, мол, на сей раз передний край прогресса оказался в нужном месте и в нужное время, а не зашел слишком далеко, как это бывало в прежние десятилетия…

Контуры 22 высоких ветроэнергетических установок заметны издали всякому, кто не лишен наблюдательности. Лопасти энерготурбин вращаются на вет­ру с характерным шумом, тревожа вековую безмятежность приземистой горной гряды, пересекающей степь на сотни километров с северо-востока на юго-запад. Издали высокие шпили энергоустановок кажутся витязями, вставшими на пути вечно кочующих потоков ветра. А вблизи мы видим, что ветротурбины расположены строго по определенной системе рассредоточения – по 5–6 установок на четырех основных участках.

Как рассказал технический директор ВЭС Ерейментау Ерлан Джакупов, рабочий диапазон станции – при силе ветра от 3 до 25 метров в секунду. Когда ветер превышает верхний критический уровень интенсивности, то в целях безопасности работа станции останавливается.

– Согласно ТЭО, среднегодовой уровень ветроинтенсивности в этой зоне составляет 7,7 метра в секунду. Но в осенне-зимний период нередки и шквальные ветры. На этот же период приходится основная активность ВЭС, – говорит технический директор.

Эксплуатация станции осуществляется силами казахстанских специалистов. В частности, на станции работают в качестве дежурных диспетчеров 9 человек. Кроме того, к этому объекту прикреплена сервисная организация, состоящая из 30 работников, которые занимаются обслуживанием ВЭС. Большинство из них – это жители Ерейментау.

Предполагается, что выработка ВЭС Ерейментау 45 МВт обеспечит снижение дефицита электрической энергии в Акмолинской области и внесет существенный вклад в защиту окружающей среды. Использование возобновляемых источников энергии в виде ветрового потенциала позволит ежегодно сохранить от сжигания более 100 тыс. тонн угля. Примечательно, что часть «зеленой» электроэнергии ВЭС Ерейментау будет использована на нужды Международной специализированной выставки EXPO 2017, которая начнет свою работу уже в следующем году.

По словам руководителя ТОО «Первая ветровая электрическая станция» Нурлана Сак, компания «Самрук-Энерго» при партнерстве с ЕБРР и Фондом чистых технологий планирует в перспективе увеличить мощности ветропарка Ерейментау до 95 МВт с последующим доведением потенциала генерации до 300 МВт «чистой» энергии.

По итогам 2015 года расчетно-финансовым центром KEGOC куп­лено более 200 млн кВтч «зеленой» энергии на общую сумму порядка 5,5 млрд тенге. В текущем году компания планирует удвоить эти показатели. Предполагается, что объект окупится и выйдет на уровень прибыльности через 8 лет.