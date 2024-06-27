Исторические традиции и современные тренды

В конце мая, выступая перед участниками церемонии награждения работников культуры и искусства, Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев отметил, что творческая интеллигенция всегда находилась в авангарде исторических процессов, способствуя поступательному развитию нашей нации. Многовековая история Казахстана подтверждает ту неопровержимую истину, что общественно-политическое и экономическое становление нашей страны во все времена было неразрывно связано со становлением культурным.

Каждый новый этап развития казахстанского общества неизбежно приводил к коренным изменениям в культурной жизни: появлялись более совершенные произведения искусства, зарождались новые художественные методы и стили, качественно преображалось духовное состояние народа.

Как известно, основой культуры и искусства являются прогрессивные традиции, сохранение и приумножение которых позволяет говорить о непрерывности культурно-исторических процессов и преемственности поколений. Эти традиции, регулярно обогащаемые новым содержанием, представляют собой важнейший фактор формирования современного культурного пространства. Искусство, оторванное от своих корней, лишается неповторимости, исконно национальных, самобытных форм, а замкнувшееся в себе теряет всякую восприимчивость к общемировым тенденциям, художественному опыту и духовному наследию других народов.

Денационализация и автаркичность культуры одинаково негативно сказываются на духовной жизни народа, что уже не раз подтверждалось в истории человечества. Именно поэтому, говоря о значении культуры и искусства, Президент отмечал национальную самобытность и интернациональное, общечеловеческое содержание: «Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Вместе они составляют ядро нашей цивилизации. Наш общий долг – сохранить и приумножить их. Как говорил Абиш Кекилбайулы, «история культуры – это история человечества». Бытие казахского народа ярко отражается в его уникальном искусстве».

Основополагающий документ

Культура, будучи, по словам известного философа Эктора Агости, формой национального самосознания, с момента зарождения первых государств приобрела характерную черту, которую можно назвать социальной управляемостью ее процессами. Государство как основной политический институт во все времена было важнейшим участником культурной жизни общества, выступая в качестве ее регулятора. Нормативные функции культуры, выражающиеся в формировании определенной системы ценностей, на протяжении всей истории человечества подвергались и продолжают подвергаться нормативному же регулированию со стороны государства. Иными словами, упомянутая система ценностей, на которую ориентировано развитие искусства и которая воздействует на общественное сознание, закрепляется в официальных документах и приобретает тем самым общегосударственное значение. Основным документом, определяющим дальнейшее развитие культуры Казахстана, стала Концепция культурной политики на 2023–2029 годы.

Как справедливо указывают ее разработчики, наша страна сейчас переживает новый этап духовной модернизации, в основе которой лежит процесс переосмысления роли и места личностного потенциала гражданского общества. Тем самым еще более отчетливым становится консолидирующее значение культуры и искусства, обеспечивающих единство устремлений всего народа для успешного достижения общих целей социального, экономического и политического развития.

В документе указывается: «Содержанием современной государственной культурной политики Республики Казахстан являются создание и развитие широкой общественной среды воспитания и просвещения граждан. Традиционные нравственные ценности, гражданская ответственность и патриотизм формируются посредством освоения исторического и культурного наследия полиэтничного казахстанского общества, мировой культуры, развития творческих способностей личности, способностей к эстетическому восприятию мира. Различные виды культурной деятельности входят в разветвленную систему воспитания, образования, просвещения на основе хранения, изучения и презентации элементов духовной и материальной культуры народа Казахстана».

Концепцией намечены пути решения проблемных вопросов основных сфер культуры: историко-культурного и нематериального культурного наследия, изобразительного, театрального, музыкального и циркового искусств, кинематографии, музейного и библиотечного дела, архитектуры, дизайна, ономастики, развития кадрового потенциала и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Интернациональное значение культуры подчеркнуто обстоятельным анализом опыта зарубежных стран, которому в Концепции отводится значительное место. Особое внимание разработчики уделили вопросам развития креативных индустрий, инструментов «мягкой силы», активной цифровизации и социально-идеологической миссии искусства, являющихся, по их мнению, объединяющими элементами для государственных стратегий в сфере культуры по всему миру.

Государство уделяет огромное внимание всестороннему развитию культуры. Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов. Постепенно улучшается оснащение учреждений культуры и искусства. Впервые за три десятилетия выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций.

Научный анализ современного состояния культурной жизни нашей страны, содержащийся в положениях концепции, позволяет с уверенностью смотреть на достижение указанных разработчиками целевых индикаторов, важнейшим из которых является создание единого культурного пространства.

Также мы вправе рассматривать концепцию как основополагающий, фундаментальный документ, обеспечивающий реализацию инициатив Главы государства по продвижению Казахстана на международной арене как страны с уникальной национальной культурой. Глубокую самбытность нашего искусства в глазах мировой общественности утверждают многочисленные международные фестивали, конкурсы и конференции, проходящие в различных городах Казахстана, и гастроли отечественных артистов за рубежом.

Читающая нация

Одной из важнейших черт современного этапа духовной модернизации является формирование и укоренение в обществе культа знаний, одной из форм которого является культ книги. В условиях повсеместного кризиса литературоцентризма, о котором с тревогой пишут многие современные исследователи, неотложной задачей становится приобщение подрастающего поколения к книгам, воспитание в них любви к чтению.

Известный афоризм французского философа Дени Дидро гласит: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Таким образом, книга лежит в основании интеллектуального развития нации, и государству необходимо уделять самое пристальное внимание совершенствованию книжного и библиотечного дела. Президент указывал: «По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг. Я понимаю, что это очень сложно, особенно в эпоху социальных сетей. Но нам надо заниматься данным вопросом. Другого пути нет».

Важной вехой в процессе трансформации библиотечного дела стало инициированное Главой государства строительство круглосуточных библиотек в Астане и Алматы. Данный опыт нашей страны был высоко оценен делегатами XIII Евразийской конференции академических библиотек. В частности, представительница США Кей Кроутс отметила, что инициатива Президента Казахстана по созданию круглосуточных библиотек в крупнейших городах страны будет всесторонне изучена американскими специалистами.

Большим шагом на пути к формированию читающей нации должен стать Национальный день книги, о котором Глава государства говорил в ходе своего выступления на третьем заседании Национального курултая: «Любовь к книгам – это прекрасное качество. Во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам. В этой связи я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения».

Но формирование культуры чтения немыслимо без развития литературы, являющейся как бы духовным зеркалом народа. В литературе отражаются лучшие качества и черты национального характера, этапы пройденного исторического пути, надежды и устремления всех людей, и не случайно выдающийся казахский писатель Абдижамил Нурпеисов называл ее стражем нравственности, пристально заглядывающим в душу человека. Исторически сложилось так, что выполнение литературой социально-идеологических функций всегда было связано с различными – моральными и материальными – мерами поддержки, ведь писатели объективно являлись и являются проводниками тех или иных идей, взглядов и ценностей, то есть определенной культурной политики.

Одной из мер государственной поддержки отечественной литературы стало возвращение звания «Народный писатель Казахстана», о котором Глава государства говорил на втором заседании Национального курултая: «Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу. Надеюсь, Союз писателей сможет оправдать эти ожидания, придав новый импульс своей работе. Я поддерживаю предложение Мереке Кулкенова о возвращении звания «Народный писатель Казахстана», которое должно присваиваться только авторам, создавшим актуальные, интересные, востребованные в народе произведения».

Напомним, что почетное звание народного писателя впервые появилось в Казахской ССР в 1984 году, после чего некоторое время сохранялось и в наградной системе Республики Казахстан. Поэтому его возвращение нужно рассматривать не иначе как соблюдение принципа преемственности поколений и восстановление исторической справедливости. В преддверии Дня Республики, 24 октября 2023 года, Глава государства присвоил почетное звание «Народный писатель Казахстана» Толену Абдикулы, Смагулу Елубаеву, Бексултану Нуржекееву, Софы Сматаеву, Ахметжану Аширову и Любови Шашковой. Одновременно с этим прошло присвоение вновь утвержденного почетного звания «Народный артист Казахстана» Динмухамеду Ахимову, Михаилу Токареву, Дулыге Акмолде, Шахимардану Абилову, Талгату Кузенбаеву, Рамазану Стамгазиеву, Димашу Кудайбергену и Айгуль Улькенбаевой.

Литература всегда развивается диалектически, и поэтому ее новые успехи невозможно представить без привлечения талантливой творческой молодежи, продолжающей и приумножающей традиции своих предшественников. Для поддержки молодых писателей и поэтов Глава государства инициировал утверждение специальной литературной премии, которая была присвоена Досхану Жылкыбаю, Едильбеку Дуйсенову, Айтолкын Ашимовой и Олжасу Касымову.

Праздники и юбилеи

В 2019 году на высоком уровне прошли мероприятия, приуроченные к 750-летию Золотой Орды, олицетворявшей один из вершинных этапов развития казахской государственности. По поручению Президента уполномоченными органами был принят ряд комплексных мер по строительству и реставрации туристических и историко-культурных комплексов, связанных с наследием Золотой Орды. В этом году наша страна отмечает 800-летие Улуса Джучи, и Глава государства подчеркивает важность изучения его исторического наследия.

«По моей инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи. Ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействованы более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов. Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том», – отмечал Президент в своем выступлении на третьем заседании Национального курултая.

Всенародным праздником стали прошедшие в 2020 году юбилейные торжества по случаю 175-летия со дня рождения Абая. В период сильнейших потрясений, вызванных пандемией коронавируса, искусство вновь проявило себя как реальная духовная сила, позволяющая человеку перенести все испытания и трудности. По инициативе Президента 10 августа было объявлено Днем Абая – праздником, главная цель которого заключается в популяризации творческого наследия великого поэта. «Почитать Абая – значит следовать его мировоззренчес­ким принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности», – отмечал Глава государства в своей статье «Абай – духовный реформатор». Также для всестороннего изучения произведений крупнейшего отечественного поэта и философа при ЕНУ им. Л. Н. Гумилева была создана Академия Абая.

Невозможно обойти стороной утвержденную в текущем году новую концепцию празднования Наурыз мейрамы, которая представляет собой синтез исторических традиций и современных трендов. Отныне празднование перешло в формат декады, получившей название Наурызнама. Каждый ее день посвящен определенной теме, связанной с традиционными ценностями казахского народа. Так, 14 марта было объявлено Днем созидания – праздником Амал, 18 марта – Днем национальной одежды, а 23 марта – Днем очищения. Подчеркивая значение праздника в его обновленной форме, Глава государства назвал его воплощением самых благородных качеств и ценностей народа и особо отметил его объединяющую роль: «Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия».

Значительные достижения отечественной культуры за 2019–2024 годы позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее и ожидать от деятелей искусства новых произведений, в художественной форме выражающих основные тенденции развития современного казахстанского общества. Открывающие, по словам Главы государства, новые грани нашей идентичности и содействующие пробуждению созидательной энергии народа, они станут яркими страницами создаваемой на протяжении многих веков художественной летописи Казахстана.