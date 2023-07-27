Историческую медаль завоевал Казахстан на чемпионате мира по фехтованию

Это первая медаль в истории отечественного фехтования на чемпионатах мира.

Фото: instagram.com/drs_kz

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов сотворил историю на чемпионате мира в Милане. В личных выступлениях дисциплины «шпага» 16-й номер мирового рейтинга впервые в истории отечественного фехтования стал бронзовым призёром чемпионата мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В борьбе за выход в финал он сражался с Мате Кохом из Венгрии. Итоговый счет 10:15 в пользу соперника.

Чемпионат мира проходит в Италии с 22 по 30 июля по всем дисциплинам фехтования.

Руслан Курбанов начал свой путь с борьбы с мастером из Австрии Жозефом Махрингером. Итоговый счет 15:14 в пользу казахстанца. За выход в 1/16, казахстанец одержал победу над датчанином Сейбае Конрадом со счётом 14:13. В следующей стадии ему противостоял один из фаворитов чемпионата мира, олимпийский чемпион и пятикратный золотой медалист ЧМ из Франции Янник Борель. Счет их противостояния 15:14 и закономерное автоматическое место в восьмерке сильнейших в мире.

За выход в полуфинале Курбанов не оставил шансов итальянцу Валерио Куомо (15:13).

На чемпионате мира в Милане за медали сражаются более тысячи спортсменов из 155 стран. На данных соревнованиях лучшие из лучших заработают очки в квалификационный рейтинг для участия в Олимпийских играх - 2024.